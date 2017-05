Déversement dans le ruisseau qui traverse le boisé du Tremblay

La couleur de l’eau d’une section de la branche 1A du ruisseau Massé qui traverse le boisé du Tremblay, du côté de Boucherville, est devenue verte durant quelques heures la semaine dernière. En fait, un déversement apparemment accidentel de peinture à l’eau serait à l’origine de cette altération. Un passant qui se promenait dans le secteur a remarqué cette anomalie et a avisé les autorités afin de vérifier la nature du produit colorant.

Le Service des incendies de Longueuil a envoyé les pompiers sur le site dans le but d’endiguer le cours d’eau pour éviter que le produit, à ce moment-là inconnu, ne s’étende dans l’environnement. La partie touchée s’allongeait sur une trentaine de pieds. Des fonctionnaires d’Environnement Canada, d’Environnement Québec et de la Ville de Boucherville étaient présents sur les lieux pour observer le phénomène et faire enquête sur la provenance de ce contaminant. Selon un porte-parole du Service des incendies, aucune odeur émanant du produit verdâtre n’a été détectée par les pompiers.

Le volume de peinture à l’eau se retrouvant temporairement dans ce ruisseau n’a pas été rendu public. Très peu d’information a été divulguée au sujet de ce déversement. Invitée à se prononcer sur le sujet, la Ville de Boucherville s’en est remis au ministère de l’Environnement du Québec, responsable de ce dossier.