Devenez bénévole à Opération nez rouge Contrecoeur

«OPÉRATION NEZ ROUGE CONTRECOEUR » a déjà repris du service au cours de la fin de semaine dernière. Toutefois, il reste encore plusieurs dates où vous pourriez vous joindre à nous pour vivre une très belle expérience de bénévolat durant la période des Fêtes.

Vous pouvez le faire en allant sur le site www.operationnezrouge.com dans la section Bénévoles/Québec/Contrecoeur.

N’oubliez pas que nous serons en opération les 8 et 9; 15 et 16; 20, 21, 22 et 23; 27, 28, 29 et 30 décembre 2017 sur le territoire de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes et Verchères.

Pour un raccompagnement ou pour devenir bénévole

Composez le 450 587-2611

Opération Nez rouge « UN CLASSIQUE DU TEMPS DES FÊTES »