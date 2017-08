Une deuxième visite des joueurs de l’Impact à Boucherville

Plusieurs centaines de jeunes adeptes du soccer et les membres de leur famille ont accueilli avec enthousiasme les joueurs de l’Impact le 8 août dernier au parc Pierre-Laporte. Il s’agissait d’une deuxième visite de l’équipe professionnelle à Boucherville. Une douzaine d’athlètes du bleu-blanc-noir dont le capitaine Patrice Bernier s’étaient déplacés pour l’occasion afin de rencontrer leurs fans locaux.

Tout comme l’an dernier, une haie d’honneur formée de jeunes joueurs et joueuses a été mise en place pour saluer les visiteurs lors de leur présentation officielle. L’atmosphère était enjouée! À tour de rôle, les membres de l’équipe se sont dirigés vers la scène pour saluer la foule estimée à un millier de personnes en cette journée ensoleillée et participer à une séance de photographie de groupe. Tous étaient heureux de se retrouver parmi autant d’admirateurs rassemblés.

Cette étape franchie, les invités se sont retrouvés sur le terrain synthétique afin de disputer des mini-matchs avec les jeunes joueurs dans une ambiance chaleureuse. Le plaisir était au rendez-vous! Habitués à ce genre de rencontre, les membres de l’Impact se sont amusés comme des enfants à se prêter à ce jeu. Un peu plus tard, ils ont participé à une séance d’autographes au grand plaisir du public présent.

Cet été, les athlètes de l’Impact se sont rendus à quatre endroits de la banlieue métropolitaine pour ce même type de rencontre avec les amateurs de soccer. Ces municipalités regroupent outre Boucherville, Repentigny, Laval et Saint-Bruno-de-Montarville.

Par ailleurs, le Club soccer Boucherville tiendra sa Surboum annuelle les 19 et 20 août.