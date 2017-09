Un deuxième stationnement incitatif sur le boulevard De Montarville à compter de l’automne 2018

Un deuxième stationnement incitatif d’environ 250 places sera aménagé sur le boulevard De Montarville, dans le terrain avoisinant la sortie de la route 132, du côté de la rue Samuel-De Champlain, à Boucherville. Le ministère des Transports du Québec, propriétaire de ce lot, a accepté de le rendre disponible pour ce projet. La Ville a obtenu une préautorisation des paliers provincial et fédéral de l’octroi d’une somme de 4,3 M$ pour la réalisation de cette nouvelle infrastructure dont l’ouverture est prévue à l’automne 2018. Les subventions gouvernementales permettront de couvrir 90% des coûts de cet aménagement. La municipalité attend toutefois de recevoir les autorisations des ministères concernés.

Comme le stationnement incitatif situé près du carrefour giratoire est toujours rempli au maximum en semaine, ce futur espace supplémentaire permettra à d’autres citoyens de garer leur véhicule et d’utiliser le transport en commun pour se rendre au travail. Durant la saison froide, le trottoir du viaduc sera déblayé et sécurisé, ce qui facilitera le déplacement à pied d’un stationnement à l’autre.

Rue Ampère

Dans le contexte des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui s’échelonneront sur quatre ans, des mesures d’atténuation sont prévues pour alléger la circulation dans le secteur. Les automobilistes seront conviés à utiliser davantage le parc de stationnement incitatif situé rue Ampère, tout près de l’autoroute 20. Le site sera réaménagé en partie et pavé d’ici mars 2019 afin d’améliorer les installations actuelles. De plus, une nouvelle ligne d’autobus sera mise en place depuis cet endroit dès avril 2018 : les utilisateurs se rendront ainsi directement au terminus Longueuil à bord d’un véhicule du RTL. À noter que les coûts associés à ces améliorations sont financés par le programme Mobilité Montréal mis sur pied par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et la CMM.

La conseillère municipale Magalie Queval qui siège au conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil a confirmé que les lignes desservant le terminus Montarville, à Boucherville, soit les 61, 80, 82, 84, 85, 86, 180 et 185 seront bonifiées.

Par ailleurs, la Ville cherche à conclure une entente pour ajouter un autre stationnement incitatif de 25 à 100 cases dans le secteur ouest de la municipalité. Des pourparlers suivent leur cours en ce sens.