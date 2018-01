Un deuxième roman pour la Calixoise Éva Böröcz

Crédit photo : Courtoisie

Éva Böröcz est née en Hongrie en 1938 et elle demeure présentement à Calixa-Lavallée. En 2012, cette femme maintenant à la retraite a écrit le livre Très chère mère, puis, tout récemment, elle a publié aux Éditions Hurtubise, sa deuxième œuvre, Rozmaring.

Rozmaring est le nom d’un petit village hongrois qui, comme l’explique l’auteur, pourrait être le nôtre, car ses habitants sont confrontés aux mêmes enjeux que partout ailleurs. En ce sens, Rozmaring est universel.

« Rozmaring, c’est cinquante ans de l’histoire d’un village, mais c’est aussi et surtout l’histoire des femmes depuis la nuit des temps : asservies et battues en temps de paix, humiliées et violées en temps de guerre, mais d’une force de caractère et d’une résilience sans borne par lesquelles passe la survivance du monde », est-il expliqué à propos de cet ouvrage de 368 pages.

Rozmaring est intemporel, car il est d’hier et d’aujourd’hui. « Rozmaring, c’est l’histoire d’une galerie de personnages qui partagent tous un trait commun. Qu’il s’agisse de Lydia, la femme forte qui tient tête à tous les hommes des environs… de sa fille Anna, la première à être admise aux études supérieures de sa région… de Zoltán le nain et Vilma la géante, le couple le plus curieusement assorti du pays… de Günter l’errant venu d’Allemagne fuyant le nazisme avec son chien Jupiter… de Vitéz l’orphelin au caractère fantasque et de tant d’autres encore, tous cultivent une étrangeté légitime à nulle autre pareille. »

Rozmaring est universel, intemporel et aussi marginal. « D’une guerre à l’autre, entre invasions allemande et russe, de drames en farces, imprégnez-vous de la vie foisonnante et colorée de ce petit village et humez à fond le parfum entêtant qui domine toute la vallée, celui du romarin… »

Bienvenue à Rozmaring!