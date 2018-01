Une deuxième résidence du Groupe Maurice à Boucherville?

La première résidence pour personnes aînées du Groupe Maurice, à Boucherville, ouvrira ses portes dans quelques mois, mais déjà, le président Luc Maurice songe à en construire une deuxième, tellement « l’engouement est fort ».

« Si nous pouvions avoir la permission de bâtir sur un second site à Boucherville, on le ferait demain matin », confie l’homme d’affaires qui examine présentement les différentes offres de terrains disponibles.

« Il est trop tôt pour vous dire quand le deuxième projet lèvera. Il faut trouver le terrain, parfois un changement de zonage est nécessaire, et il faut obtenir un permis de construction. Ce n’est pas simple. Pour réaliser le projet Caléo, il a fallu négocier durant trois ans et demi avec la Ville avant de pouvoir procéder à la première pelletée de terre du complexe situé rue Lionel-Daunais. Nous voulions construire un édifice de huit étages comprenant quelque 400 unités, mais la Ville a refusé. » L’immeuble comprendra finalement 338 unités réparties sur quatre étages.

Complet

La résidence Caléo sera parmi les trois complexes pour retraités au Québec les plus haut de gamme, affirme M. Maurice qui veut offrir aux aînés plus que la « sécurité et des services ».

« Nous voulons vendre la notion de life style qui n’appartient pas uniquement au groupe de personnes âgées de 30 à 45 ans. Il est exact que les retraités désirent des services et se sentir en sécurité, mais ils aspirent également à conserver leur qualité de vie. Ils veulent vivre dans de beaux condos, et nous offrons un produit pour épicuriens. »

La résidence Caléo accueillera ses résidents à compter du 1er juillet prochain. « Elle est située à 95 pieds du centre commercial. Elle est collée sur quatre ou cinq excellents restaurants, et elle fait face à un magnifique parc, en plus d’être à proximité du centre multifonctionnel. En termes de localisation, on ne peut offrir mieux », expose M. Maurice.

« Je construis des complexes pour retraités depuis 20 ans, et je pense que celui que nous avons réalisé à Boucherville est unique. Je n’ai d’ailleurs jamais constaté un engouement aussi remarquable comme celui provoqué ici. » L’investissement frise les 50 millions de dollars.

« Le printemps dernier, j’ai vu des gens faire la file à 4 heures du matin avant que notre bureau des ventes n’ouvre. Nous occupions toutes les salles de réception de l’Hôtel de Mortagne et nos 14 agents de location étaient débordés. Plus de 1300 personnes ont assisté aux séances d’information visant à présenter la nouvelle résidence. En une seule semaine, nous avons loué ou vendu 70 % des unités, (284 appartements et 29 condos). Nous affichons maintenant «complet». »

85 % des futurs résidents sont de Boucherville, près du tiers de la Montérégie, et 7 % de l’île de Montréal, indique M. Maurice. « La majorité de nos clients ont élevé leur famille à Boucherville et souhaitent maintenant vendre leur maison. Ils adorent la ville, mais ils n’avaient pas d’option de qualité pour continuer d’y demeurer », affirme-t-il. Le projet arrive donc à un bon moment surtout que selon les projections démographiques, au cours des dix prochaines années, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmentera de façon significative.

Le complexe comprend également une section de 25 unités pour les personnes semi-autonomes ou en perte d’autonomie qui ont besoin d’assistance.

1,5 G$ de projets

– Le Groupe Maurice possède actuellement 33 résidences pour aînés au Québec, représentant plus de 11 000 unités d’occupation.

– 21 projets de résidences pour aînés au Québec sont sur les planches

– 7 nouvelles résidences ouvriront d’ici un an et demi

B de V Groupe Maurice 1

La résidence Caléo est située rue Lionel-Daunais, dans le nouveau centre urbain de Boucherville. C’est la première résidence privée pour aînés au Canada qui vise une certification Leed Habitation.