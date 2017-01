Crédit photo : iStock

Au début d’une nouvelle année, on se croise toujours un peu les doigts pour qu’elle soit bonne, mais ce n’est pas toujours évident quand une des premières nouvelles de 2017, c’est l’investiture officielle de Donald Trump à la présidence des États-Unis… Qui sait? On l’a tellement démonisé qu’il pourrait nous surprendre agréablement cette fois!

Voici donc la deuxième partie de la rétrospective des événements de l’année 2016 dans la MRC.

JUILLET

• Les vacances ont parfois des répercussions inattendues… Selon une compilation publiée dans le journal de Montréal, près de 1 000 lits seront fermés dans les hôpitaux cet été, une situation directement reliée à la baisse des activités dans les blocs opératoires lors des vacances d’employés… On indique que 925 lits seront donc fermés durant la période estivale dans 50 hôpitaux à travers le Québec. À Pierre-Boucher, on prévoit fermer 24 lits durant la période estivale, alors qu’à Charles-LeMoyne, on parle de dix lits qui seraient touchés par cette situation.

• Juillet, c’est la saison des déménagement et il est intéressant de savoir que le volume des matières pouvant être apportées à l’Écocentre Marguerite-D’Youville sans frais a été augmenté à 25 pieds cubes, soit l’équivalent de deux lave-vaisselle, onze bacs verts de 64 litres ou cinq petits paniers d’épicerie.

• De la grande visite à Sainte-Julie : des centaines de personnes ont accueilli les cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie qui faisait une escale remarquée dans la région.

• La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle aménagera une place publique dans le Vieux-Village, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph. Les travaux, qui débuteront au mois d’août, incluent notamment l’ajout de pavé uni, l’installation d’une fontaine et d’autre mobilier urbain ainsi que le réaménagement de voies de circulation, de trottoirs et de pistes cyclables.

• La 136e édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée attire plus de 2 000 visiteurs, malgré la pluie et les orages qui se sont manifestés durant cet événement familial.

• Les résidents du chemin de la Butte-aux-Renards, à Varennes, en ont assez de toute la circulation de camions entourant les activités de la carrière où se trouve les opérations de la compagnie Demix Agrégats. Les centaines de poids lourds qui passent devant leurs résidences, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nuisent grandement à leur confort et leur tranquillité. Ils demandent au maire, Martin Damphousse, et aux dirigeants de la compagnie de trouver des solutions pour une meilleure cohabitation, lors d’une rencontre à la Maison Saint-Louis.

• La délégation de la Rive-Sud était formée de près de 300 athlètes et accompagnateurs en vue de la 51e Finale des Jeux du Québec qui se déroulait à Montréal et son objectif était élevé : terminer parmi les trois premières régions au classement. Au terme de ce grand rendez-vous sportif, ils peuvent fièrement dire mission accomplie puisqu’ils ont fini premier pour le nombre de médaille (99) et pour les points amassés (276,5)!

• Laurie Jussaume a vécu un rêve alors qu’elle participait aux Championnats du monde sur piste junior UCI, du 20 au 24 juillet, et, à sa toute première expérience à l’étranger, elle a obtenu des résultats plus que satisfaisants. En poursuite notamment, Laurie a terminé 14e sur les 37 coureuses en compétition, un résultat d’autant plus impressionnant qu’elle a battu son record personnel de quatre secondes, enfilant les deux kilomètres en 2 minutes et 32 secondes!

• Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé le 25 juillet que les wagons DOT-111 destinés au transport du pétrole seraient mis au rancart plus rapidement que prévu. On retrouve actuellement près de 28 000 wagons de ce genre en circulation au Canada et aux États-Unis. Rappelons que ce type de wagon-citerne avait été mis en cause au lendemain du déraillement du convoi pétrolier de Lac-Mégantic en juillet 2013 afin d’expliquer en partie l’ampleur de l’embrasement.

AOÛT

• La folie Pokémon Go a rapidement frappé le Québec (et le monde entier!) au cours de l’été et cette déferlante n’arrêtait pas de faire les manchettes des différents médias. Si le jeu est virtuel, les risques sont parfois bien réels, au point où les autorités aux États-Unis ont demandé aux joueurs de ne pas aller dans les zones interdites au public ou de s’introduire sur les propriétés privées. Plus près de nous, un adolescent de la région de Québec aurait embouti une voiture de police alors qu’il était en pleine chasse au Pokémon!

• Sainte-Julie a déjà eu le privilège d’avoir une première fois la coupe Stanley de passage chez elle en 2009 et voilà qu’elle était de retour en août dernier. Entre les deux événements, Kristopher Letang a réalisé à quel point il était dur de remporter les grands honneurs dans la LNH et c’est pour ça qu’il savoure autant ces moments. « Dans ce temps-là, on pensait peut-être que c’était acquis, mais tu t’aperçois à quel point ça prend du travail. C’est pour cette raison que tu la savoure encore plus quand tu la remporte à nouveau », a dit le joueur lors de son point de presse dans le gymnase de l’école secondaire du Grand-Coteau.

• Les Jeux olympiques ont beaucoup attiré l’attention le 9 août, mais pas ceux à Rio : plutôt ceux des camps de jour de la MRC de Marguerite-D’Youville! Pour l’occasion, la « Ville du bonheur » était « envahie » par plus de 600 jeunes provenant des camps de jour de la MRC, c’est-à-dire Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, dans le cadre de la journée V.A.C. (Valeurs Action Citoyens).

• Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, était de passage sur la Rive-Sud le 17 août, notamment à Sainte-Julie et Contrecoeur, dans le cadre de sa tournée « Debout pour le Québec » qui lui permet d’aller à la rencontre des citoyens de la province. M. Legault a également fait un arrêt à la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) afin d’échanger avec les dirigeants et gens d’affaires. Au cours d’une entrevue téléphonique, il a déploré que le potentiel économique de la région, qui est très grand selon lui, est mal exploité.

• Le 26 août, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est autorisée à réaliser le projet de construction d’une école primaire à Saint-Amable pouvant accueillir deux groupes de l’éducation préscolaire et 12 groupes de l’enseignement primaire. La construction de cette nouvelle école à Saint-Amable vient répondre à une problématique de manque d’espace causée par la croissance du nombre d’élèves au primaire.

SEPTEMBRE

• L’été 2016 a été particulièrement chaud et agréable, mais toute bonne chose a une fin et les portes des 66 établissements de la Commission scolaire des Patriotes s’ouvrent le jeudi 1er septembre afin d’accueillir les étudiants. Selon la CSP, 32 065 élèves ont débuté une nouvelle année scolaire.

• Lancement des travaux d’aménagement du futur site d’interprétation de la nature qui chevauche les municipalités de Sainte-Julie et Saint-Amable. En octobre 2017, il deviendra à coup sûr un favori des citoyens des deux localités et même d’ailleurs. Le site regroupe le parc des Étangs Antoine-Charlebois à Sainte-Julie (d’une superficie d’environ 64 hectares) et une section du parc Le Rocher à Saint-Amable (près de 68 hectares).

• Avant que ne débutent les Jeux olympiques à Rio, on a beaucoup parlé du virus Zika qui était en constante progression chez le pays hôte, le Brésil. Les foyers de propagation sont concentrés dans 35 pays d’Amérique centrale, du Sud et dans les Caraïbes, ce qui donnait à croire que ce virus, pouvant entrainer des malformations chez le fœtus, se trouvait loin de nous, mais, en début septembre, on dénombrait 37 cas d’infections au Zika identifiés dans la province. Les personnes ont attrapé ce virus en étant soit piqués par un moustique porteur dans un pays étranger ou en ayant une relation sexuelle non protégée avec une personne déjà contaminée.

• Aux Jeux paralympiques, le Verchèrois Éric Bussière a réalisé un rêve en participant aux épreuves de boccia, un sport apparenté à la pétanque, dans la classe BC3, c’est-à-dire pour les athlètes ayant d’importantes difficultés motrices qui peuvent être aidés d’un assistant ou d’un appareil pour lancer la balle.

• Il y avait de la grande visite à Contrecoeur, le 15 septembre, alors que deux ministres ont confirmé une entente en vue d’implanter la future zone industrialo-portuaire (ZIP) Contrecoeur-Varennes. Celle-ci mènera à la formation d’un comité local ZIP qui aura notamment pour mandat de délimiter la zone et de préparer un plan de développement industriel comprenant, entre autres, le repérage des marchés potentiels et des occasions d’attraction d’investissements. Le gouvernement financera jusqu’à 70 % des dépenses associées à la réalisation du plan de développement afférent, et ce, jusqu’à concurrence de 125 000 $.

• Les sourires étaient grands du côté des élus et des fonctionnaires de Varennes alors que le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, a annoncé l’acquisition par la Ville de 15 millions de pieds carrés de terrains de l’ancienne usine de Pétromont. Il faut dire que la première transaction du genre par Varennes s’était avérée particulièrement enrichissante… « Nous avons acheté ces terrains pour une somme de 6,5 millions $ et nous les avons vendu 23 millions $ en moins de quatre ans. Les revenus de taxation à cet endroit ont fait un bond, passant de 16 000 $ par année à… 3 millions $ annuellement! », a souligné le maire, Martin Damphousse.

• Lors de l’assemblée publique du 12 septembre dernier à Varennes, un citoyen a pris la parole afin de dire qu’il était étonné de voir que les coûts de construction de la bretelle d’accès du boulevard Lionel-Boulet à l’autoroute 30 sont passés de 700 000 $, tel que mentionné dans un reportage de Radio-Canada en mai 2014, à 2,9 millions $. « Il y a eu beaucoup de délais, a expliqué le maire, Martin Damphousse. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports du Québec nous a imposé plusieurs règles et directives que nous n’avions pas imaginé à ce moment-là. (…) Je tiens toutefois à assurer que cette situation n’a pas d’impact sur la population puisque nos surplus sont suffisants pour absorber une telle différence. C’est triste, mais on ne contrôle pas ces coûts. Les frais pour le service du génie ont coûté cher car il a fallu changer souvent les plans et ça monte vite! »

• Lors de la séance publique du 12 septembre, le conseil municipal de Varennes a adopté une résolution qui a pour effet d’annuler des soldes résiduaires sur des règlements d’emprunt qui ont été approuvés par le passé. Ainsi, sur un total de quarante-cinq règlements adoptés au cours des récentes années, les contribuables varennois ont, à ce jour, évité de payer un montant de 23 M$. Plusieurs montants empruntés à long terme ont été réduits grâce à des subventions, des appropriations de surplus ou de réserves financières.

• Le 26 septembre dernier, le ministre de la Santé et Services sociaux du Québec, le Dr Gaétan Barrette, était présent pour l’inauguration du Centre de jour de la Maison Victor-Gadbois, situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Il a annoncé à cette occasion qu’une somme de 300 000 $ sera versée annuellement à cette ressource spécialisée en soins palliatifs qui accueille gratuitement une clientèle adulte atteinte de cancer en phase terminale, leur prodigue des soins spécifiques à leur condition et donne un support aux proches aidants.

OCTOBRE

• Contrecoeur est en évolution et même en ébullition avec l’accroissement significatif de sa population et aussi avec la venue du pôle logistique et la zone industriolo-portuaire. Dans un tel contexte à la fois économique et social, le conseil a décidé de doter la Ville d’une toute nouvelle image qui reflèterait cette nouvelle réalité. Le nouveau logo a été dévoilé officiellement le 5 octobre au centre multifonctionnel devant près de 70 élus de Contrecoeur et des municipalités voisines, ainsi que plusieurs gens d’affaires de la région.

• À la fin du mois de juin dernier, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a lancé la vaste consultation « Parlons logement » qui a pour objectif de doter le Canada de sa première politique nationale en matière d’habitation en plus de 40 ans. C’est dans le cadre de cette tournée à travers le pays qu’il était à Sainte-Julie le mercredi 12 octobre afin de consulter les organismes et intervenants sociaux de la région sur cette problématique.

• Un rapport publié récemment par le ministère des Transports du Québec indique que le radar photo situé sur l’autoroute 20 à Boucherville est l’un des dix plus payants pour l’État québécois. Selon une compilation effectuée par le Journal de Montréal et présentée dans son édition du 10 octobre, cet appareil émet en moyenne 5 523 $ de contraventions par jour!

• La Contrecoeuroise Laurie Jussaume prenait part récemment aux Championnats du monde de cyclisme sur route qui se déroulaient à Doha, au Quatar. Lors du contre-la-montre junior, sa première épreuve de la compétition, l’athlète de 16 ans a pris le 25e rang avec un chrono de 19 min 51,72 s. Cette première course s’est déroulée sous une chaleur éprouvante et, à la mi-parcours, la Québécoise avait enregistré le 28e temps, ce qui veut dire qu’elle a réussi à remonter de trois rangs par la suite. « J’ai participé aux Mondiaux sur piste cet été, mais ce sont mes premiers Mondiaux sur route, a-t-elle mentionné. Évidemment, j’aurais aimé faire mieux qu’une 25e place, mais je crois tout de même que j’ai bien coursé. »

• Après plus d’un an d’attente pour l’obtention du certificat d’autorisation environnemental, voilà que le centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation et compostage a enfin obtenu l’aval de Québec dans ce dossier et les travaux de construction pourront débuter dans les prochaines semaines à Varennes. À terme, l’usine produira du biocarburant à partir, notamment, des restants de table de la population des 27 municipalités formant les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youvillet et de Rouville. Les responsables visent une mise en opération en 2018.

• Le plus récent bulletin statistique régional publié par l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait de chaque région de la province et celui-ci démontre que l’emploi a progressé de façon significative en Montérégie puisqu’en 2015, on comptait 776 000 emplois, soit presque 100 000 de plus qu’en 2005. Parmi les autres statistiques intéressantes, on note au chapitre de la démographie que la Montérégie comptait 1 520 100 habitants au 1er juillet 2015, soit 18,4 % de la population du Québec. Elle arrive au 2e rang des régions administratives pour ce qui est de la taille de sa population, après Montréal (24,2 %) et loin devant la Capitale-Nationale (8,9 %). À l’instar des autres régions adjacentes à Montréal, elle a vu son poids démographique s’accroître au cours des dernières années puisqu’il était de 17,8 % en 2001.

• Un prestigieux prix j’ajoute à la collection déjà bien garnie de la bibliothèque de Varennes puisque la firme d’ingénierie Stantec au Québec a remporté trois prix d’excellence décernés par l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils du Canada ainsi que la revue « Canadian Consulting Engineer » lors de la 48e remise de prix qui se tenait le 25 octobre à Ottawa. Cet honneur a été décerné dans la catégorie Bâtiments à l’équipe de Stantec pour son rôle dans la création de la nouvelle bibliothèque de Varennes, une structure unique à haute efficacité énergétique qui vise l’objectif « net-zéro », c’est-à-dire qu’elle produit la même quantité d’énergie qu’elle en consomme.

• La Ville de Sainte-Julie a dévoilé les noms des patinoires de l’aréna de Sainte-Julie au cours d’une grande fête d’inauguration organisée le samedi 22 octobre, soit la patinoire des Bâtisseurs, en l’honneur des 71 personnes qui ont accepté d’investir en 1978 leur argent personnel pour doter la Ville de Sainte-Julie de son premier aréna. La patinoire numéro deux a été baptisée en l’honneur du défenseur Kristopher Letang qui a remporté à deux reprises la Coupe Stanley, a grandi et joué son hockey mineur à Sainte-Julie. Finalement, la patinoire numéro trois a été nommée en l’honneur de Charles, François et Yves Hamelin, une famille de Sainte-Julie qui s’est illustrée en patinage de vitesse sur courte piste. Cette activité marquait la fin des travaux de construction d’une troisième patinoire et de rénovation à l’aréna de Sainte-Julie.

NOVEMBRE

• Lorsqu’on est grand physiquement, cette grandeur ne nous appartient pas en soi puisqu’elle n’est bien souvent que le fruit de la génétique… Toutefois, la grandeur de l’âme, elle, est le fruit de mille gestes parfois discrets et secrets qu’un homme pose quotidiennement auprès de siens… En cela, Jacques Boulva est grand tant à l’extérieur qu’à l’intérieur! Le 2 novembre dernier, devant plus de 180 personnes réunies au Centre multifonctionnel de Contrecoeur, le Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne 2016 a été remis à Jacques Boulva, de Saint-Amable, pour son engagement bénévole depuis 40 ans auprès des jeunes et des plus démunis de sa communauté.

• Dans un communiqué émis le 2 novembre dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a mentionné qu’il a décidé d’entreprendre une démarche de consultation qui se tiendra au printemps 2017 en vue de l’implantation d’une école primaire alternative en territoire julievillois. La CSP ajoute que « l’analyse réalisée depuis démontre qu’il y aura suffisamment de locaux disponibles dans les écoles de la ville pour permettre graduellement le développement d’un projet pédagogique particulier, et ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019 ».

• Inauguration du nouveau terminus de Sainte-Julie qui vient pratiquement doubler le nombre d’espaces de stationnement disponibles pour les usagers avec ses 953 places. La récente infrastructure comprend notamment une aire d’attente pouvant accueillir trois autobus, tandis que les usagers profitent de six quais munis d’un abribus chacun.

• Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux obtenues par le journal de Montréal, les urgences des hôpitaux du Québec sont toujours aussi bondées et l’attente moyenne sur civière stagne à plus de 15 heures, un an après la mise en place de la réforme Barrette pour désengorger le réseau de santé… La durée moyenne de séjour est encore plus longue en Montérégie puisqu’elle atteint 19,2 heures en 2016. Fait à noter, l’Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil présente l’un des pires délais sur civière avec un temps de 23,1 heures, au quatrième rang d’un triste palmarès. À l’inverse, les établissements d’Amqui et Trois-Pistoles offrent les meilleurs délais avec 5,0 heures et 5,1 heures respectivement.

• La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a reçu le 10 novembre à Montréal le prix Distinction Santé durable de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Ce prix lui a été décerné pour ses réalisations ayant contribué à la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être des citoyens et ce, autant à titre de mairesse de Sainte-Julie que de présidente sortante de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Mme Roy s’implique activement dans la lutte contre les changements climatiques, l’un des grands enjeux en santé durable selon l’ASPQ. Alors qu’elle était à la barre de l’UMQ, elle a participé à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en rappelant l’importance du rôle des municipalités dans l’atteinte des objectifs environnementaux. Mme Roy poursuit maintenant cette mission en présidant le Comité sur les changements climatiques de l’UMQ.

• Varennes et Contrecoeur présentent leur plan d’action pour les familles et les aînés. À Varennes, celui-ci se présente sous la forme de cartes à joueur en référence au plaisir du jeu lors de rassemblements intergénérationnels. À Contrecoeur, ce plan comprend cinq grandes orientations, 37 objectifs et 82 actions.

• C’est à l’occasion d’une cérémonie tenue à l’Assemblée nationale et présidée par le ministre de l’Éducation, le 16 novembre, que l’Amablienne Sylvie Masi s’est vue décerner le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin à titre de lauréate régionale pour la Montérégie. C’est son engagement exemplaire de plus de vingt ans au sein du 64e Groupe Scout de Saint-Amable qui lui a valu cette prestigieuse distinction.

• La campagne « Saint-Amable : lieu où on se parle avec amabilité » s’est méritée un prix d’excellence dans la catégorie Municipalité conviviale et solidaire, lors du 12e Colloque francophone international de Villes et Villages en santé et de Villes-Santé de l’OMS, le 23 novembre.

• Le 30 novembre, le Groupe ProConseil a tenu une conférence de presse afin de présenter son projet de restauration écologique du ruisseau Beloeil dans le parc industriel de Sainte-Julie. Au total, près de 3 600 arbres et arbustes ont été plantés sur une distance de 540 mètres le long du ruisseau Beloeil et de 300 mètres dans la bande boisée menant au Mont-Saint-Bruno. Dans ce secteur, on retrouvera même un hôtel… à insectes!

• Le 26 novembre, le député de Montarville, Michel Picard, a annoncé que le gouvernement du Canada investit près de 90 000 $ dans un projet de conservation du milieu de vie des poissons visés par les pêches récréatives sur la rivière Saint-Charles à Varennes. Celui-ci consiste à restaurer une frayère en procédant à la stabilisation de la rive gauche du cours d’eau, à l’élimination des sédiments et de la végétation aquatique dans les étangs piscicoles, ainsi qu’à la remise en état d’une passe migratoire qui a été construite il y a près de 10 ans, c’est-à-dire en 2007.

DÉCEMBRE

• Le traditionnel défilé de nuit du père Noël dans les rues de Sainte-Julie attire encore une fois des milliers de personnes d’un peu partout à travers la région.

• La première campagne provinciale « Municipalités contre le radon » a été lancée le 8 décembre à la bibliothèque de Sainte-Julie. La mairesse, Suzanne Roy, ex-présidente de l’UMQ, enverra à ses homologues des différentes municipalités une lettre afin de se joindre à cette campagne de prévention et sensibiliser leurs citoyens à cette problématique. Ce gaz impossible à détecter par les sens ne présente aucun danger à l’extérieur car il se dilue rapidement dans l’air ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre à l’intérieur des maisons par des fissures, des fenêtres du sous-sol ou le puisard, par exemple, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées. À long terme, une personne exposée à des concentrations allant au-delà de 200 becquerel par mètre cube (Bq/m3), c’est-à-dire le seuil d’acceptabilité établi par Santé Canada, peut développer un cancer du poumon.

• La péquiste, Catherine Fournier, l’a emporté dans la circonscription de Marie-Victorin lors de l’élection partielle du 5 décembre. Avec cette victoire convaincante, la jeune femme originaire de Sainte-Julie est devenue, à 24 ans, la plus jeune députée de l’histoire élue à l’Assemblée nationale du Québec, devançant Elsie Lefebvre qui avait 25 ans lorsqu’elle a été élue.

• La Ville de Sainte-Julie s’est à nouveau vue décerner la certification cinq fleurons lors du dévoilement des 114 municipalités classifiées en 2016 par la Corporation des Fleurons. Seules quatre villes du Québec détiennent actuellement ce titre, la plus haute distinction de ce programme récompensant les efforts d’embellissement et de verdissement des municipalités.

• On procède en décembre à la pelletée de terre officielle qui donne le coup d’envoi de la construction du centre de traitement par biométhanisation, à Varennes. Ce projet, qui représente un investissement total d’environ 57,8 millions de dollars, permettra à la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud de traiter annuellement plus de 35 000 tonnes de matières résiduelles organiques qui seront transformées en biométhane, une énergie verte renouvelable, et en digestat qui sera utilisé comme amendement organique sur les terres agricoles.

• En décembre, c’est le temps des Fêtes, mais c’est aussi le dépôt des différents budgets des municipalités. À Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie et Verchères, la hausse moyenne du compte de taxes se situe en dessous de 1 %, alors qu’à Varennes, c’est un gel pour 2017. Ça finit bien l’année!

Alors voilà qui termine la deuxième partie de notre rétrospective des événements de l’année 2016, alors que 2017 reste à écrire… On espère que les bonnes nouvelles seront beaucoup plus nombreuses que les moins bonnes… À suivre comme on dit!