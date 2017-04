Deuxième édition réussie du triathlon intérieur au Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : Diane Brousseau

(Communiqué Cégep Édouard-Montpetit)

Près de 80 participants âgés entre 14 et 63 ans se sont dépassés lors du triathlon intérieur organisé par le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit, en collaboration avec MEC Longueuil. Conçu autant pour les personnes débutantes que celles expérimentées, l’événement, qui s’est déroulé le samedi 25 mars, a permis à chaque participant de relever le défi à son rythme.

Un événement conçu pour tous les sportifs !

Le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit a créé cette activité l’an dernier dans le but d’encourager l’activité physique et d’offrir la chance à tous les sportifs de la communauté longueuilloise de vivre l’expérience d’un triathlon. « Ce sport est très populaire en ce moment, mais donne l’impression d’être accessible seulement aux sportifs de haut niveau. En créant le triathlon intérieur, nous voulions permettre au plus grand nombre de personnes de vivre l’expérience de ce sport, et ce, peu importe leur forme physique », souligne le directeur du Centre sportif, Éric Bronsard.

Chaque participant pouvait réaliser le triathlon à son rythme en effectuant 10 minutes de nage, 15 minutes de vélo et 15 minutes de course. « À la fin du parcours, les sourires étaient nombreux. L’énergie était incroyable. Tout le monde était heureux d’avoir vécu l’expérience du triathlon intérieur. Encore une fois cette année, l’événement fut un beau succès et nous avons bien l’intention de faire de même l’an prochain » indique Éric Bronsard.