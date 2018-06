La deuxième édition de « Contrecœur à la rame » : journée réussie!

Crédit photo : Courtoisie

C’est le samedi 9 juin dernier, dans le cadre de la semaine du Saint-Laurent et des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, qu’avait lieu l’événement « Contrecœur à la rame », organisé par le Contrecœur touristique. Près de 50 personnes, amateurs de plein air, passionnés de kayak et amoureux de la faune et de la flore ont répondu à l’appel pour cette deuxième édition.

Accompagnés par des guides, à bord d’un kayak ou d’un rabaska, les participants ont effectué une randonnée de deux heures dans la réserve faunique des îles de Contrecœur. L’événement fût un franc succès! Après cette longue randonnée, l’enthousiasme et la satisfaction se lisaient sur le visage de tous les participants.

Renseignements sur le rallye faunique : http://zipseigneuries.com/userfiles/files/rallye%20faunique.pdf

Cette activité permet de faire rayonner le magnifique fleuve Saint-Laurent et ses îles auprès de la population contrecœuroise et des gens de l’extérieur. « Nous sommes choyés de pouvoir compter sur ces richesses naturelles que représentent le fleuve Saint-Laurent et la réserve faunique des îles de Contrecœur, qui nous permettent de pratiquer de nombreux sports nautiques, comme le kayak et le rabaska » a mentionné la mairesse Maud Allaire, quelques minutes avant le départ des randonneurs.

La Ville de Contrecœur tient à remercier les partenaires et commanditaires qui ont rendu possible cette journée : la corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, la ZIP des Seigneuries, Stratégies Saint-Laurent, Logistec, GC Aventures Au fil de l’eau, La Colonie des Grèves, Le Parc régional des Grèves, L’Association Chasse et Pêche et Expédition Canots Rabaska Sorel Inc.

Au sujet du Comité Contrecœur touristique

Le Contrecœur touristique est un comité initié en 2016 par la Ville de Contrecœur et regroupant des représentants d’organismes œuvrant dans le domaine des loisirs et du tourisme. Il vise à promouvoir tous les attraits touristiques dont la ville bénéficie, et ce, par l’organisation d’événements, la gestion du site Internet, la création d’outils de référence, la mise en place d’un comité touristique et bien plus encore. Il a également comme mandat la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent qui demeure le fil conducteur de la majorité des activités proposées. Pour plus d’informations, visitez : www.Contrecoeurtouristique.com