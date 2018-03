Deux talents de la région « s’affronteront » au Défi des chefs Leucan

Crédit photo : Courtoisie

La première édition du Défi des chefs Leucan a été officiellement lancée le 21 mars dernier lors d’un 5 à 7 festif. Dans le cadre de cette soirée-bénéfice qui aura lieu le 8 mai prochain au Dock619 à Longueuil, neuf chefs de la Montérégie et de Montréal « s’affronteront » dans une nouvelle formule d’événement pour soutenir une bonne cause.

Parmi les chefs de la Montérégie, on remarque deux talents de la région, soit Jean-François Allard, chef propriétaire de La petite école à Sainte-Julie, et Anthony Lussier, chef propriétaire du Bistro V à Varennes. Ceux-ci auront pour « adversaires » Oliver Pichardo, chef du Dorchester, cuisine et complicités, Fabrizia Rollo et Ashley Thornton, chefs et copropriétaires de Fabrizia à emporter, Cynthia Bourque, chef de l’Escabèche et Charles Veilleux, chef exécutif copropriétaire chez Le Chic traiteur.

Lors du lancement officiel, on a expliqué que chacun d’eux servira une création de style « tapas » aux 400 personnes présentes. Les convives pourront se promener d’une station à l’autre pour déguster les six différentes tapas confectionnées par les chefs. À la fin de la soirée, le public sera invité à utiliser une application mobile afin de voter pour la meilleure création.

L’événement culinaire et caritatif sera également l’occasion d’un duel « épicé » entre Kimberly Lallouz, chef propriétaire du Miss Prêt à Manger à Montréal et Frédéric Dufort, chef exécutif de Chez Lionel à Boucherville. Ils découvriront les ingrédients avec lesquels ils devront travailler sous leur boîte mystère seulement 45 minutes avant que le chronomètre ne soit enclenché. Ils devront créer un repas deux services pour impressionner les membres du jury et, afin de pimenter le duel, chaque chef devra travailler en équipe avec un jeune membre de Leucan.

Le cœur et les papilles seront donc titillés au cours de cette première édition au profit de Leucan!