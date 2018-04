Deux spectacles d’humour présentés à Sainte-Julie: Julien Lacroix ainsi que Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy Desmarais

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec enthousiasme que le promoteur Yves Maher, président de ici POUR LE FUN, présente deux spectacles d’humour qui mettront en vedette de très talentueux artistes de la relève qui sont déjà grandement appréciés du grand public, au cours des prochaines semaines, dans la très chaleureuse salle du Bistro Bar le Chercheur, à Sainte-Julie.

Julien Lacroix, le 6 avril 2018 (20h30)

Le jeune et talentueux Julien Lacroix, récipiendaire de trois statuettes Olivier au gala 2017 (Découverte de l’année, Numéro de l’humour de l’année et Capsule ou sketch web humoristique de l’année) présentera son premier one man show, le vendredi 6 avril prochain, dès 20h30. La première partie de son spectacle sera assurée par Gabriel d’Almeida Freitas.

Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, le 21 avril 2018 (20h30)

Faisant partie de la relève montante dans l’humour québécois, Rosalie Vaillancourt (s’étant démarquée au Spectacle de l’humour de l’année et au Zoofest avec « New Girls ») et Pierre-Yves Roy-Desmarais (gagnant du meilleur spectacle de l’année au Zoofest 2017 avec « LOVE »), ont ajouté un arrêt à Ste-Julie dans leur tournée provinciale pour présenter la version « longue » de la prestation qui leur a valu la mention de « Meilleur spectacle de l’année au Zoofest 2017 » avec leur spectacle LOVE, dont la mise en scène est assurée par Anaïs Favron.

Ces deux spectacles sont offerts au très avantageux prix de 25$, et les billets sont disponibles via le site : http://www.billets.icipourlefun.ca.