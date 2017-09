Deux records canadiens pour la cycliste Laurie Jussaume de Contrecoeur!

Crédit photo : FQSC

Les Championnats du monde de cyclisme sur piste juniors se tenaient au vélodrome Fassa Bortolo à Montichiari en Italie du 23 au 27 août derniers et la Contrecoeuroise Laurie Jussaume a fait belle figure!

D’entrée de jeu, le 23 août, la Québécoise et ses coéquipières de poursuite par équipe, Erin Atwell, Maggie Coles-Lyster et Ali Van Yzendoorn, ont battu le record canadien lors de la première journée de compétition. Grâce à un chrono de 4 minutes 32,6 secondes, les représentantes du Canada pouvaient espérer se frayer une place en finale puisqu’elles avaient inscrit le troisième meilleur temps de la ronde de qualification. Toutefois, cet espoir s’est envolé dès le lendemain, alors que le quatuor a dû se contenter du cinquième rang, à une place seulement d’accéder à la finale pour le bronze.

Quelques jours plus tard, le 26 août, l’athlète a participé à deux épreuves. En poursuite individuelle, elle s’est emparée de la sixième place et réalisé un nouveau record canadien dans cette épreuve, inscrivant un chrono de 2 minutes 24,838 secondes.

Par la suite, Laurie faisait équipe avec Maggie Coles-Lyster, de la Colombie-Britannique, lors de la course dite « À l’Américaine », c’est-à-dire une compétition sur piste qui se dispute avec des sprints intermédiaires dont les relais s’effectuent en se prenant par la main pour se donner un élan. Le classement s’établit à la distance et aux points gagnés par les coureurs. Ce type de course est apparu pour la première fois au Madison Square Garden de New York, d’où son nom de course « À l’Américaine » ou « Madison ». Le duo canadien a terminé au septième rang de l’épreuve.