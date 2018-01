Deux fois plus de classes à l’école Saint-Romain de Longueuil

Crédit photo : CSMV

L’école Saint-Romain, située dans le secteur est de Longueuil, compte désormais quatre classes de maternelle et 24 du primaire, soit deux fois plus qu’auparavant. De fait, cet établissement a doublé sa superficie au terme d’un agrandissement. À la suite de ces travaux, les maternelles ainsi que la bibliothèque se trouvent désormais dans la partie agrandie. En plus de ces locaux se sont ajoutés une classe ressource, une classe d’art, un gymnase à double plateau, trois locaux pour le service de garde, des locaux connexes requis pour l’administration, une salle polyvalente, les dépôts, des locaux techniques, et autres. Cet agrandissement a été réalisé du côté ouest de l’édifice existant; deux connexions vitrées font un lien entre les deux parties, ce qui crée une cour intérieure centrale.

Des dignitaires locaux ont procédé à l’inauguration de cet ajout le 11 décembre dernier. « Nous sommes très fiers de cet agrandissement qui permet de répondre au besoin d’espace additionnel requis pour les élèves du secteur du Vieux-Longueuil. La clientèle y est en augmentation de façon significative depuis les dernières années, en raison de nouveaux secteurs résidentiels. Depuis septembre dernier, les élèves et le personnel enseignant bénéficient directement de cet investissement important par l’entremise d’un environnement propice à l’enseignement et à la réussite académique des élèves qui fréquentent l’école », a indiqué la présidente de la CSMV, madame Carole Lavallée.

Celle-ci était accompagnée du directeur général de la CSMV, Anthony Bellini, de la députée de Taillon, Diane Lamarre, de la conseillère municipale Monique Bastien, d’autres commissaires et de membres du personnel de l’établissement. Madame Lavallée a souligné la contribution de nombreuses personnes dans la mise en œuvre de ce projet. Elle a notamment salué le personnel de l’école, dont ceux de la direction ainsi que ceux des directions des services administratifs de la CSMV et de leur équipe. Elle a également souligné le travail du secteur de l’approvisionnement ainsi que celui de l’équipe multidisciplinaire du service des ressources matérielles.

Rappel

La CSMV avait adressé une demande au ministère de l’Éducation pour l’agrandissement de cette école en juillet 2014, en raison notamment de l’importante croissance démographique du secteur. Un an plus tard, le gouvernement a autorisé la CSMV à réaliser ce projet en réservant un montant de 9,5 M$. La directrice de l’école, Sophie Bélanger, a accueilli 549 élèves à la rentrée 2017 dans un établissement dont la capacité est passée de 325 à 650 écoliers.