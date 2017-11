Deux fois plus de bourses pour l’édition 2018 du concours « LADN Montérégie »

Crédit photo : Courtoisie

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie a procédé au lancement de l’édition 2018 du concours « LADN Montérégie », le 1er novembre dernier, un concours qui vise à stimuler l’entrepreneuriat par la reconnaissance du Leadership, de l’Audace, de la Détermination et de l’esprit Novateur d’entrepreneurs de la Montérégie.

Les organisateurs ont précisé que l’édition 2018 de ce concours permettra la remise d’une plus grande valeur en bourse (13 500 $ par rapport à 6 500 $ l’année dernière), soit une bourse de 500 $, quatre bourses de 2 000 $, ainsi qu’une bourse de 5 000 $ pour le grand gagnant du prix « LADN ». Un service d’accompagnement personnalisé en entrepreneuriat sera également offert à chacun des lauréats.

Parmi les autres avantages, notons que les participants peuvent également bénéficier d’une belle visibilité lors des différentes activités « LADN Montérégie » 2018 ainsi que dans les différents médias sociaux et régionaux; accroître leur réseau d’affaires; recevoir des commentaires à la fois sur son « LADN » entrepreneur et son projet d’entreprise; être soutenu par la communauté d’affaires de la Montérégie; et bénéficier d’autres prix pour soutenir l’entrepreneur dans la croissance de son entreprise.

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie invite les entrepreneurs propriétaires d’entreprises de moins de trois ans d’existence à déposer leur candidature d’ici le 22 janvier 2018 en remplissant, entre autres, le formulaire en ligne disponible au www.ladnmonteregie.com alors que le dévoilement des finalistes aura lieu le 8 février 2018. L’événement « LADN Montérégie », édition 2018, qui couronnera les entrepreneurs gagnants, aura lieu le 21 mars 2018.

Pour le Guide et le formulaire d’inscription ainsi que pour toutes autres informations relatives au concours et à l’événement « LADN Montérégie » édition 2018, il suffit de visiter le site www.ladnmonteregie.com ou d’écrire à info@ladnmonteregie.com.