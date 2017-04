Deux personnes de la CSP honorées pour leur contribution exceptionnelle en éducation

Crédit photo : CSP

(Communiqué de la CSP des Patriotes)

Parmi les trois personnes qui ont été honorées par le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) cette année, deux personnes de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se sont distinguées pour leur précieux apport dans le domaine de l’éducation.

Il s’agit de Alain Langlois, vice-président et membre du comité exécutif du Conseil des commissaires de la CSP ainsi que de Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe à la CSP. Tous deux ont reçu une médaille de l’ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec, soit la médaille de bronze pour Mme Vandemoortele et celle d’argent pour M. Langlois.

UNE FIBRE ENTREPRENEURIALE HORS DU COMMUN

Mme Vandemoortele est une personne qui se distingue par une fibre entrepreneuriale hors du commun et une grande détermination à mener des projets pédagogiques novateurs afin d’aider les élèves à réussir. En effet, elle est reconnue dans le milieu de l’éducation pour avoir consacré plusieurs années de sa carrière au développement du 1er programme de Sport-études national destiné aux athlètes-élèves de haut niveau. En fait, le modèle de programme pédagogique particulier mis de l’avant par Mme Vandemoortele a tracé la voie à de nombreux programmes du même type au Québec.

ENGAGÉ À ÉTABLIR DES PARTENARIATS AU PROFIT DES JEUNES

L’implication de M. Langlois dans le réseau de l’éducation est particulièrement remarquable. En effet, tout en ayant mené une carrière dans le milieu municipal à la Ville de Longueuil et au sein du Syndicat canadien de la fonction publique, il assure depuis 1990 une présence active dans le milieu scolaire en tant que commissaire élu. Au cours des 25 dernières années, il a vécu deux fusions de commissions scolaires et a été élu à chaque mandat, non seulement au comité exécutif, mais aussi dans un grand nombre de comités.

M. Langlois poursuit l’objectif de rapprocher la communauté avec le milieu scolaire pour établir des partenariats au profit des jeunes. Son engagement est particulièrement important auprès de l’école secondaire De Mortagne, où il siège depuis de nombreuses années sur les conseils d’administration de la Fondation de l’école (trésorier) et du Centre de Formation en Entreprise et Récupération (CFER) des Patriotes (membre fondateur et trésorier).

« L’accomplissement de la mission de la CSP repose sur la compétence, l’engagement et la générosité de personnes exceptionnelles », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à leur exprimer notre vive reconnaissance, parce que leur engagement a contribué à offrir, dans nos écoles publiques, des milieux stimulants et riches qui répondent aux attentes des jeunes et favorisent leur réussite! »