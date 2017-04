Deux nouvelles lignes d’autobus du RTL accessibles pour les personnes à mobilité restreinte

Crédit photo : Réseau de transport de Longueuil

(Communiqué du Réseau de transport de Longueuil)

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ajoute deux nouvelles lignes accessibles, dont une première, dès l’automne prochain. Plus spécifiquement, la ligne 80 sera accessible dès le 21 août alors que la 28 le deviendra dès la livraison des nouveaux véhicules sur le réseau. Ces lignes ont été choisies notamment pour faciliter la correspondance avec les autres lignes accessibles, permettant aux clients à mobilité restreinte de se déplacer plus facilement dans l’agglomération. Ces ajouts porteront à neuf le nombre de lignes universellement accessibles sur le territoire du RTL.

La ligne 80 dessert la Ville de Boucherville alors que la ligne 28 dessert le chemin de Chambly, l’hôtel de ville et le marché public dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

Chaque autobus de ces nouvelles lignes offrira un espace réservé aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou avec une aide à la mobilité motorisée (AMM), tels les triporteurs et les quadriporteurs respectant les dimensions maximales autorisées à bord. Une rampe d’accès à la porte avant sera également déployée par le chauffeur pour permettre l’embarquement. Il faut aussi rappeler que l’autobus peut aussi s’agenouiller au besoin pour la clientèle à mobilité restreinte. D’une façon générale, c’est l’ensemble de la clientèle qui bénéficiera de l’accessibilité universelle grâce à un confort amélioré.

« L’accessibilité universelle est une priorité pour notre organisation et c’est pourquoi nous travaillons au quotidien afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité restreinte », souligne Mme Colette Éthier, présidente du RTL. « L’objectif est de tendre vers un service universellement accessible pour la clientèle tel que prévu dans notre plan d’accessibilité. »

Les citoyens sont invités à consulter www.rtl-longueuil.qc.ca ou à communiquer avec le Service à la clientèle, au 450 463-0131, pour obtenir de plus amples renseignements, notamment en ce qui concerne les dimensions admissibles des AMM.