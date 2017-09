Deux nouveaux entraîneurs-adjoints pour le Collège Français

(Communiqué de presse du CF) Le Collège Français a annoncé la nomination d’Alexis Guilbault et de David Marcotte à titre d’entraîneurs-adjoints.

C’est l’entraîneur-chef et directeur-général du CF, Pierre Petroni, qui a décidé de faire appel à deux anciens portes-couleurs du CF, soit l’ancien attaquant Alexis Guilbault, et l’ancien défenseur David Marcotte.

Alexis Guilbault a disputé quatre saisons dans la LHJAAAQ, d’abord avec les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe, et par la suite avec le CF. En 250 parties, il a cumulé 113 buts et 244 mentions d’aide. David Marcotte a également disputé quatre saisons junior AAA avec Saint-Hyacinthe et Longueuil. En 181 parties, il a amassé une fiche de 32 buts et 109 passes. Les deux hommes ont remporté la Coupe Napa avec le Collège Français à deux reprises, en 2015 et 2016.