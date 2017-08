Deux karatékas de Sainte-Julie en route vers les Championnats panaméricains, en Argentine

Crédit photo : Courtoisie

Deux grands amis de Sainte-Julie s’envoleront dans quelques jours pour représenter le Canada aux Championnats panaméricains juniors de judo, à Buenos Aires, en Argentine. William Claveau et Nathan Lefebvre, respectivement dans les catégories 16-17 ans, et 17-18 ans, visent le podium, sinon un top 5.

Les efforts des deux jeunes karatékas, ceintures noires, 2e dan, ne sont pas vains, car ils sont montés plusieurs fois sur les podiums. Ils possèdent ainsi une belle collection de médailles.

William Claveau

Le jeune homme qui a commencé la pratique du karaté à l’âge de 5 ans a récolté la médaille d’argent au Championnat canadien en février dernier, ce qui lui a procuré son laissez-passer pour les Championnats panaméricains juniors. Au début de juillet, il a également remporté deux matchs à la Coupe mondiale jeunesse, en Croatie. Les 5 et 6 août derniers, à Gatineau, William a grimpé sur la première marche du podium à l’Open Shitoryu Canada, et sur la troisième au Panamériacain Shitoryu. Ces compétitions étaient organisées pour les athlètes pratiquant le style de karaté Shitoryu.

« J’adore l’ensemble du sport, et le complément qu’il procure entre la discipline et la difficulté physique », dit-il.

En 2016, William avait décroché une médaille d’or au Championnat canadien dans la catégorie 14-15 ans. L’étudiant qui entamera sa première année de cégep à Saint-Hyacinthe, en science de la nature, s’entraîne au moins deux heures par jour. Il était inscrit au programme Sports-études, à l’école secondaire De Mortagne, tout en s’entraînant au dojo Shitoryu, à Sainte-Julie.

Nathan Lefebvre

Nathan a également un beau parcours en karaté, ayant réussi à se hisser plusieurs fois sur les podiums. Il a gagné une médaille d’or au Championnat canadien de 2014; une médaille d’argent à la Coupe internationale junior à Las Vegas de 2015, encore l’argent au Championnat canadien de 2016; et le bronze au Championnat canadien de 2017. Le weekend des 5 et 6 août, il a fini 2e chez les 18-20 ans à l’Open Shitoryu Canada, et 3e chez les 16-39 ans, au Panamériacain Shitoryu.

L’étudiant en Sciences de la nature au cégep de Saint-Hyacinthe s’est initié aux arts martiaux à 6 ans. « C’était pour me trouver un loisir et je n’étais pas très bon au début, avoue-t-il. Mais je me suis pris d’amour pour cette discipline et j’ai poursuivi. Lorsque j’ai commencé la compétition, en première secondaire, j’ai su m’imposer. J’aime les valeurs du karaté; la discipline, le respect, le travail, la persévérance et la détermination.»

Tous les espoirs sont permis pour ces deux karatékas de Sainte-Julie qui se mesureront à l’élite.