Deux joueurs de Boucherville remportent l’or avec leur équipe de la Rive-Sud

(communiqué de presse) Le Championnat provincial de baseball se tenait du 31 août au 3 septembre. Dans la catégorie Moustique AA, douze équipes de différentes régions allaient s’affronter pour mettre la main sur le titre de meilleure équipe du Québec.

L’équipe de la Rive-Sud fut entrainée par Éric Boisjoly (de Boucherville) avec pour adjoints : Simon Quintal, Steve Boulay et Louis-Marc Chevrier. Les joueurs furent repêchés dans les équipes de la Rive-Sud de la ligue LBAC AA. Ces derniers s’étaient donc affrontés en saison régulière, mais par amour pour ce merveilleux sport, tous se sont vite liés d’amitié et en quelques pratiques ont formé une équipe du tonnerre! On parle donc ici de Justin Boisjoly et Matteo Palangio, tous deux de Boucherville, avec : Jérémie Leblanc, Maxime Décarie, William Labonté, Louis-Charles Larouche, Félix Gadoury, Samuel Roy, Gaël Cabral, Édouard Langlois et Thomas Chevrier.

Première étape, être en première position de sa section. La Rive-Sud allait perdre son premier match contre Lanaudière, mais remporter contre Montréal et Laval. Durant ces trois matchs, la Rive-Sud ne cèdera que dix points passant ainsi en demi-finale. L’équipe joue bien en multipliant les doubles jeux. Justin fera des jeux clés comme arrêt court et Matteo, du champ droit, fera un retrait au marbre!

Les demi-finales débutent donc le 3 septembre. La Rive-Sud affronte Québec et mène 4-0 lorsqu’on arrête la partie à cause des pluies torrentielles. Quatre heures plus tard, cette dernière reprend et la Rive-Sud l’emporte 4-2. L’équipe du Lac St-Louis élimine celle de la Mauricie. La Rive-Sud reçoit donc le Lac St-Louis en grande finale. En troisième manche, avec deux coureurs sur les buts, Matteo s’amène au monticule. Le premier frappeur qu’il affronte en fera rentrer un des siens. Ce fut le seul, Matteo lance du feu! En moins de 50 lancers, il amène la Rive-Sud en début de sixième manche avec un retrait et menant 6-5. On décide de changer de lanceur pour un gaucher, mais cette stratégie ne portera pas ses fruits, car Lac St-Louis ne veut pas baisser les bras et le frappeur gaucher fait un triple. Un autre lanceur au monticule et voilà l’égalité 6-6. La tension monte, une autre frappe, mais notre mur de brique, Justin, attrape cette flèche, met son pied au deuxième but puis lance au premier pour un autre double jeu. Voilà, la Rive-Sud va au bâton. Des coups sûrs en amènent un des nôtres au marbre, sans retrait, pour célébrer la victoire 7-6. Jérémie Leblanc sera nommé l’étoile du match ayant frappé deux triples dans les premières manches.

Quelle expérience pour tous les joueurs, les coachs et les parents cette médaille d’or. Bravo les champions!