Deux jeunes filles heurtées par une voiture près de l’école De Mortagne

Crédit photo : Archives

Deux jeunes filles âgées de 12 ans ont été heurtées par une voiture, hier vers 14h50, alors qu’elles tentaient de traverser la rue à la traverse piétonnière située à l’intersection des boulevards Montarville et De Mortagne.

Les victimes ont été conduites à l’hôpital. L’une souffrirait d’une commotion cérébrale et l’autre aurait subi une fracture à la jambe. C’est une conductrice qui a frappé les adolescentes. Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, rien ne démontre pour l’instant qu’il y aurait un élément criminel dans cet accident.

La Ville de Boucherville a pour sa part indiqué qu’elle était actuellement en communication avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil en lien avec cet accident. « Nous attendons plus de détails sur cet accident et les causes entourant ce dernier. La Ville de Boucherville priorisera assurément ce dossier. La sécurité des citoyens et des élèves demeure notre priorité.»