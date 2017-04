Deux haltérophiles de l’école de Mortagne se distinguent au championnat scolaire provincial

Deux élèves de Boucherville inscrits en haltérophilie au programme sport-études de l’école de Mortagne se sont illustrés au championnat scolaire provinciale à Brossard le 8 avril dernier. Claudie Vaillancourt a remporté la médaille d’or dans la catégorie des 63 kg. Elle a réussi 69 kg à l’arraché et 82 kg à l’épaulé-jeté pour un total de 151 kg. En plus d’avoir réalisé ces performances, la jeune haltérophile a été nommée la meilleure athlète féminine de la journée après avoir obtenu le meilleur résultat toutes catégories confondues. Ajoutons qu’elle avait également réalisé les mêmes exploits aux Jeux du Québec en mars dernier à Alma.

Son frère Simon a pour sa part remporté la médaille d’argent dans la catégorie des 62kg. Il a réussi 80 kg à l’arraché et 95 kg à l’épaulé-jeté pour un total de 175 kg. À ce jour, il s’agit de son record en compétition. Il a aussi remporté une médaille de bronze et deux d’argent aux Jeux du Québec en mars dernier à Alma. Ces deux athlètes s’entrainent à Laprairie : cette municipalité accueillera les championnats canadiens séniors en haltérophilie les 20 et 21 mai prochain.