Les deux frères Hamelin réunis une dernière fois pour les Jeux olympiques

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Le 24 janvier dernier, Patinage de vitesse Canada a dévoilé la composition définitive de l’équipe canadienne sur courte piste qui représentera le pays en vue des Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud. Une fois de plus, les deux frères Hamelin seront réunis lors de l’épreuve du relais 5 000 m, mais pour la dernière fois de leur carrière…

Tel que prévu, le Julievillois Charles Hamelin et Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau prendront part à trois épreuves individuelles, soit au 500 m (épreuve dans laquelle seulement deux Canadiens seront en action), ainsi qu’au 1000 m et au 1500 m. Pour sa part, Charle Cournoyer, de Boucherville, a obtenu la troisième place disponible au 1000 m alors que le Montréalais Pascal Dion sera en action au 1500 m.

« Dans toutes les courses que je vais faire, je veux avoir le sentiment de tout laisser sur la glace et de respecter mon plan de course », a fait savoir Charles Hamelin, qui entend jouer le rôle d’un mentor pour l’équipe puisque la moitié des athlètes en seront à leurs premiers Jeux.

« En respectant cela, ça me permettra de réaliser mes meilleurs résultats. Que cela se traduise par une médaille, une victoire ou une quatrième position, si j’ai le sentiment que j’ai tout donné, je pourrai dire mission accomplie. »

« Je pense que nous avons une équipe solide, qui a un bel équilibre et une belle chimie, a-t-il poursuivi. Le fait d’avoir des recrues et des vétérans va permettre d’avoir une bonne énergie et une belle mentalité tout au long de ces Jeux. Je vois mon rôle, tout comme celui des autres vétérans, comme un leader. Si je peux contribuer à garder cette ambiance tout en permettant à l’équipe de rester concentrée, je pourrai dire mission accomplie. »

Son frère, François a été quant à lui sélectionné sur l’équipe masculine du relais 5 000 m. Rappelons qu’en août dernier, le patineur de 30 ans avait dû se retirer de la dernière journée des Sélections olympiques canadiennes en raison de symptômes associés à une commotion cérébrale survenue à la suite d’une mauvaise chute lors de l’épreuve du 1 500 m. Heureusement pour lui, sa place sur l’équipe nationale lui a été accordée après l’examen de sa demande d’exemption.

Les compétitions de patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques se dérouleront sur cinq jours selon l’horaire suivant :

JOUR 1 : samedi 10 février

Finale : 1500m masculin

Qualifications : 500m féminin et relais féminin

JOUR 2 : mardi 13 février

Finale : 500m féminin

Qualifications : 1000m masculin et relais masculin

JOUR 3 : samedi 17 février

Finales : 1500m féminin et 1000m masculin

JOUR 4 : mardi 20 février

Finale : relais féminin

Qualifications : 1000m féminin et 500m masculin

JOUR 5 : jeudi 22 février

Finales : 500m masculin, 1000m féminin et relais masculin