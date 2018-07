Deux fois l’or pour Jacob Valois à la Coupe Canada de judo

Le judoka Jacob Valois est monté, pas une fois, mais deux fois sur la plus haute marche du podium à la Coupe Canada de judo. Il a remporté deux médailles d’or dans les catégories U21 et seniors, dans les poids inférieurs à 66 kg.

L’événement qui se tenait les 30 juin et 1er juillet au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, a réuni des athlètes de plus de 20 pays des catégories U18 et U21. Les Québécois ont récolté un total de 54 médailles (13 or, 13 argent et 28 bronze).

« Mon objectif principal était de faire mon judo le mieux possible. Je crois que c’est comme ça que tu peux gagner. J’ai livré trois combats dans la journée et le plus dur a probablement été le deuxième. J’ai reçu deux sanctions dès le début, alors il fallait que je fasse très attention parce que si j’en avais une troisième, je perdais. J’ai donc dû jouer mon combat de façon très stratégique », a déclaré Jacob.

En finale dimanche, Jacob avait pour adversaire le Québécois Julien Frascadore.

« Je le connaissais beaucoup mieux parce que je l’avais affronté la veille chez les juniors. Ce combat avait été ardu parce que ça faisait longtemps que je ne m’étais pas battu contre lui », a mentionné Valois. En finale, le lendemain, il précise : « Je devais m’imposer pour le battre. Et j’ai réussi à le faire.»

De grosses victoires

Jacob a commencé à pratiquer le judo à l’âge de 8 ans au Club de judo de Baie-Comeau avec l’entraîneur Robin Gagné. En 2014, lui et sa famille s’établissent à Boucherville, et il poursuit son entraînement au sein du Club de judo de Boucherville avec l’entraîneur Facial Bousbiat, ainsi qu’au Centre national d’entraînement de Judo Canada, avec Jean-Pierre Cantin.

L’année 2018 a vraiment été excellente pour le judoka âgé de 20 ans. « En février, j’ai remporté la médaille d’argent au niveau senior à l’International Open de Visé, en Belgique. Ç’a été vraiment bon pour moi, car je suis toujours de catégorie junior. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à accumuler de grosses victoires. Ça m’a permis de me qualifier pour les Championnats panaméricains juniors qui se tenaient au Costa Rica. J’ai terminé au 7e rang.»

En juin, Jacob s’est classé au 5e rang à la Coupe panaméricaine senior présentée à Lima, au Pérou. » Dans deux semaines, il s’envolera vers Prague et Berlin pour prendre part à la Coupe européenne. « Je vise un podium, parce que même si je suis déjà sélectionné pour participer aux Championnats mondiaux qui se dérouleront aux Bahamas, en octobre, ça me permettrait d’amasser plus de points pour le classement mondial.»

Pour Jacob, il s’agit de la dernière année à compétitionner au niveau junior. Il se concentre sur les prochaines compétitions et a pour objectif de décrocher une médaille aux mondiaux juniors.