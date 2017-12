Deux étudiants du cégep Édouard-Montpetit reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale

Crédit photo : cégep É.-Montpetit

Pour le 50e anniversaire du cégep, la députée de Taillon et ambassadrice du Cégep, Diane Lamarre, a remis une médaille de l’Assemblée nationale à deux étudiants engagés.

Samuel Lepage, inscrit au campus de Longueuil et Violaine Paquette, à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), ont tous deux reçu des mains de Mme Lamarre la prestigieuse médaille de l’Assemblée nationale visant à souligner leur implication et leur engagement exceptionnels, pendant le Gala des bourses de la Fondation du Cégep, le 13 décembre 2017.

Dans son discours, Mme Lamarre a rappelé combien son passage à Édouard-Montpetit avait été déterminant dans son parcours personnel et professionnel : « Par la qualité de l’enseignement que j’y ai reçu et par les opportunités qu’il m’a données, mon cégep m’a amenée à prendre conscience de mon rôle de citoyenne ; citoyenne de Longueuil, citoyenne du Québec et citoyenne du monde, a expliqué celle qui a aussi été présidente de Pharmaciens sans frontières de 2007 à 2014. Si vous êtes ici ce soir, c’est que vous avez un talent particulier, un privilège. Faites en sorte que ce privilège vous amène à être des citoyens engagés. »

Des récipiendaires engagés

Encore émus et touchés de cet honneur, les deux étudiants ont témoigné leur reconnaissance en soulignant l’impact de la vie étudiante et de leur implication dans leur parcours collégial, ainsi que l’importance de s’engager dans son Cégep.

Une reconnaissance bien méritée

Étudiant en Sciences humaines, profil Monde depuis l’automne 2015, dès son arrivée, Samuel a choisi de s’impliquer au sein de la troupe de théâtre du Cégep, Le Citron bleu. Des premières auditions à aujourd’hui, son sens de l’humour et sa vivacité d’esprit charment tous ceux qui le côtoient. Rapidement, il a développé des aptitudes qui lui serviront tout au long de sa vie : sens des responsabilités aiguisé, empathie, dévouement à la tâche, assiduité dans la réalisation de ses objectifs, respect des impératifs d’échéances. À la Coop Édouard-Montpetit, où il travaille depuis deux ans, celui qui semblait timide au départ s’est avéré un coéquipier attentionné et rigolo qui fait l’unanimité auprès de ses pairs et des clients. Travailleur d’équipe, il met beaucoup d’énergie à défendre les causes qui lui sont chères ainsi qu’à aider ses pairs. D’ailleurs chaque matin de la rentrée, il s’est fait un devoir d’arriver plus tôt pour aider les nouveaux à se repérer dans le Cégep. Une multitude d’actions qui rejaillissent au quotidien sur les gens qui ont le plaisir de croiser son chemin.

Arrivée à l’ÉNA en 2015, Violaine s’est vite démarquée par son enthousiasme en prenant part à différents comités et activités. Joueuse de soccer dans l’équipe des Lynx du Cégep, elle prend aussi en main le Club de plein air Ekinox, à l’hiver 2016, en s’occupant du recrutement et de l’organisation de sorties. Élue secrétaire externe du Conseil de vie étudiante de l’ÉNA l’automne suivant, elle s’occupe des relations avec la Fédération étudiante collégiale du Québec, est invitée à siéger au sous-comité pour la réussite. S’ajoutent à cela le rôle de tutrice en français, de formatrice pour familiariser de nouveaux étudiants avec un module informatique, la collaboration avec la Direction des affaires étudiantes et communautaires, celle des communications pour les activités de recrutement ainsi que la participation bénévole aux collectes de fonds d’organismes et projets étudiants et la réalisation d’événement comme Cégeps en spectacle. Étudiants et employés de l’ÉNA se disent choyés de pouvoir côtoyer Violaine, une personne de confiance et une candidate d’exception.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)