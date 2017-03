Deux étudiantes de Longueuil parmi les récipiendaires du programme de bourses Banque Nationale

Crédit photo : (Mention de source : © Maxime Côté)

Le Programme de bourses Banque Nationale au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) vient de récompenser une fois de plus l’excellence académique, la conciliation du sport et des études et le leadership. Parmi les 48 récipiendaires de la 25e édition de ce programme, deux étudiantes résident à Longueuil : l’olympienne Catherine Beauchemin-Pinard en judo de même que les vice-champions du monde juniors en patinage artistique Julianne Séguin et Charlie Bilodeau (résident de Notre-Dame-du-Portage). Ces boursiers ont reçu 4000 $ chacun.

La judoka Catherine Beauchemin-Pinard a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle a aussi participé l’an dernier à l’Open Continental de Slovénie en 2016 où elle a remporté une médaille de bronze. Cette année, elle a récolté l’argent lors de l’Open Continental d’Arlon. Étudiante en gestion des affaires à l’UQAM, cette jeune athlète de 22 ans souhaite monter sur le podium au Championnat du monde en août prochain et à plus long terme, pouvoir encore une fois représenter le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Une fois sa carrière de judoka terminée, elle envisage faire sa place au soleil dans le monde des affaires en commençant par la rédaction d’un livre de recettes adaptées aux besoins nutritionnels des athlètes.

Julianne Séguin patine en couple avec Charlie Bilodeau depuis un certain temps. Le duo a terminé en cinquième place à la finale des Grands Prix ISU en 2016 en plus d’avoir décroché une médaille d’or au Grand Prix ISU de Skate America. Julianne se remet d’une commotion cérébrale; avec son partenaire, elle se concentre actuellement sur une nouvelle routine en vue du Championnat du monde senior prévu ce printemps. Plus tard, cette étudiante en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit envisage une carrière d’entraîneure.