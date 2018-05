Deux équipes du Noir et Or De Mortagne sacrées championnes

Coupe Dodge

Les équipes Noir et Or De Mortagne, des catégories Pee-wee AAA Relève et Midget Espoir, ont été sacrées championnes de la Coupe Dodge qui se tenait du 18 au 22 avril dernier à Gatineau. C’est la plus haute distinction au Québec dans le hockey mineur.

Le Noir et Or Midget Espoir De Mortagne a remporté les honneurs avec une fiche parfaite de six victoires, dont deux en prolongation et une en fusillade.

L’équipe a terminé la saison au premier rang de la Ligue de hockey d’Excellence du Québec (LHEQ) avec une fiche de vingt victoires, dix défaites et deux nulles. De plus, le gardien Alex Brousseau, de Saint-Bruno-de-Montarville, a été désigné meilleur gardien de ligue.

La relève

L’équipe Noir et Or Pee-wee AAA Relève, a elle aussi remporté la victoire 4 à 3 lors d’un match chaudement disputé contre le National de Montréal, soit l’équipe championne de la division de l’Ouest de la LHEQ, en saison régulière.

Sous la direction des entraineurs Serge Brousseau et Marc Morin, les troupiers Noir et Or ont réussi à compléter ce véritable parcours du combattant avec une fiche parfaite de sept victoires en autant de matchs. Les attaquants Marek Beaudoin et Mathieu Gosselin ont su s’illustrer offensivement, alors que le défenseur Laurent Morin s’imposait dans sa zone et lors de la relance.

Pour ces jeunes hockeyeurs, le Noir et Or De Mortagne est plus qu’une équipe de hockey, c’est une famille, c’est l’école de la vie! Ils vont à l’école primaire le jour et s’entrainent le soir. Les catégories subséquentes permettent aux joueurs d’allier études et sport avec le programme de Sport-études à l’école secondaire De Mortagne de Boucherville.

La qualité exceptionnelle du groupe d’entraineurs de la structure du Noir et Or, sous la direction de Benoit Rajotte, a permis de connaître une année record en termes de participation des équipes à la Coupe Dodge, puisque les cinq équipes ont participé au tournoi. Il s’agit d’un bel accomplissement, car quatre structures sont en compétition au sein de la région Richelieu pour atteindre ce prestigieux événement.