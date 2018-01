Deux employées du cégep Édouard-Montpetit décorées par l’Assemblée nationale

Diane Lamarre, députée de Taillon et ambassadrice du Cégep, a souligné l’excellence et le dévouement exceptionnel de deux travailleuses de l’ombre pour le 50e du Cégep.

Pascale Racine, technicienne en travaux pratiques en Techniques de génie aérospatial à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et Lyne Tremblay, technicienne en travaux pratiques en chimie, au campus de Longueuil ont personnellement reçu de Mme Lamarre la prestigieuse reconnaissance le jeudi 18 janvier 2018, pendant l’événement de la rentrée, destiné aux employés du Cégep.

Dans son discours, Mme Lamarre a souligné combien son passage à Édouard-Montpetit avait été déterminant et le rôle fondamental des personnes qui y œuvrent quotidiennement : « Vous êtes les artisans de l’avenir du Québec. Vous mettez votre talent au service des autres dans l’accompagnement avec chacun des étudiants, dans l’attention mise dans vos travaux, dans vos activités et dans la vision que vous avez des besoins d’avenir pour les Québécois, pour bien servir la population et rayonner à l’international. Merci à tous ceux qui donnent de nombreuses années à la formation, à l’éducation des Québécois et à la construction du Québec. »

Des femmes passionnées

Émues et fières de cet honneur, les deux lauréates ont témoigné leur reconnaissance en soulignant la passion qui les habite et le privilège qu’elles ont de travailler chaque jour auprès de leurs collègues et des étudiants dans un milieu dynamique et stimulant.

Un honneur qui rejaillit sur leurs pairs

Après un premier passage à l’ÉNA il y a quelques années, Pascale Racine est revenue à ses premiers amours, en 2016. Technicienne en travaux pratiques au Département de Techniques de génie aérospatial de l’ÉNA, elle est diplômée de l’École tout comme sa sœur et son père, et y travaille comme son père l’a fait avant elle. L’aéronautique, elle a cela dans le sang. Elle est l’une des rares femmes à occuper ce poste à l’ÉNA et est des plus respectées par ses collègues et par les étudiants. Son sourire éclatant, son dynamisme entrainant, son leadership, sa minutie et son souci du travail bien fait, font d’elle une personne d’exception. Engagée, elle s’investit avec passion dans les activités de promotion des programmes, dans l’accueil des nouveaux étudiants, dans le soutien aux groupes parascolaires et appui fièrement l’ÉNA dans différents partenariats avec des écoles secondaires de la région. Femme d’action, de cœur et d’avenir, elle est dévouée et ne recule devant rien.

Technicienne en travaux pratiques au Département de chimie du campus de Longueuil depuis 2008, Lyne Tremblay a su améliorer dès son arrivée une multitude de laboratoires en corrigeant des difficultés d’ordre logistique, pratique et matériel. Forte de son expérience, elle a le don de la solution inespérée et anticipe les problèmes avant même qu’ils ne se manifestent, particulièrement en santé-sécurité. Soucieuse d’offrir le meilleur aux étudiants et aux enseignants, elle s’est maintenue à l’avant-garde par une formation autodidacte. Boussole pour ses pairs et tout le Cégep, elle a assuré pendant plusieurs années la collecte des déchets dangereux et a agi comme personne-ressource pour le protocole Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Discrètement effectué entre les murs des laboratoires, son travail minutieux est exemplaire et fait d’elle une référence inestimable.

(Source : collège Édouard-Montpetit)