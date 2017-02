Deux élèves du programme sport-études reçoivent un appui financier

La nageuse Rosalie Boissonneault et le joueur de basketball Arnaud Konan font partie d’une groupe de 20 jeunes récipiendaires de la 3e édition du programme de bourses de la Fondation Palestre Nationale (FPN). Ces deux élèves inscrits au programme sport-études de l’école de Mortagne ont chacun reçu une bourse de 1500 $ dans la catégorie Excellence académique. La Fondation de l’athlète d’excellence gère ce programme d’aide. Les 20 récipiendaires de bourses ont été identifiés comme Espoir par leur fédération sportive.

Évoluant en nage synchronisée, Rosalie Boissonneault a collectionné les médailles au cours de l’année dernière. Elle a remporté l’or avec son équipe au Championnat québécois U-15, le bronze au Championnat canadien U-15 et encore le bronze, cette fois en équipe au Championnat UANA à Porto Rico. Cette élève de 2e secondaire maintient une moyenne de notes de 84%. À court terme, elle souhaite conserver sa place dans le Top 3 au Québec et être parmi les 10 meilleures au Canada. Plus tard, elle se voit travailler dans le secteur de la santé.

Également inscrit en 2e secondaire, Arnaud Konan s’est distingué aux Jeux du Québec 2016 à Montréal , où il a gagné une médaille d’argent. Il a aussi été nommé au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi des Jeux du Québec 2016. Bien qu’il soit d’âge Benjamin, il a été sélectionné dans l’équipe juvénile de l’école de Mortagne qui évolue dans la ligue d’excellence FBBQ-RSEQ. Sur le plan scolaire, il maintient une moyenne de notes de 81 %. À court terme, il vise à faire partie de l’équipe du Québec U-15 et à plus long terme, poursuivre sa passion en sport dans les rangs universitaires. Il compte éventuellement entreprendre des études en droit pour devenir avocat.

«La Palestre Nationale fait partie de l’histoire sportive du Québec; nous sommes heureux de

perpétuer le nom de cette institution par le biais du Programme de bourses Palestre Nationale. Nous

sommes d’autant plus heureux à l’effet que la Fondation Palestre Nationale ait accepté que ce

programme soit dédié à de très jeunes étudiants-athlètes n’ayant pas accès à beaucoup d’appui financier

au-delà du soutien de leurs parents», a tenu à préciser le président de la Fondation de l’athlète

d’excellence, Claude Chagnon.