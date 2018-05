Deux élèves de la CSP récipiendaires d’une bourse de l’ADIGECS

Crédit photo : CSP

Dans le cadre du congrès de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS), qui se tenait à Bromont les 10 et 11 mai derniers, des bourses d’études de 1250 $ ont été remises à 18 élèves sélectionnés fréquentant une école ou un centre de formation d’une commission scolaire des régions de la Montérégie et de l’Estrie.

Parmi ces 18 boursiers, deux provenaient de la CSP. Il s’agit de Rémi Desparois, élève de 5e secondaire au Programme d’éducation internationale à l’école secondaire De Mortagne, et de Daisy Bourque-Lavoie, élève au Centre de formation du Richelieu.

Ces bourses sont offertes à des élèves finissants d’écoles secondaires ou de centres, dans le but de reconnaître leur excellence académique et leur apport à leur école et à leur milieu, en plus de les inciter à poursuivre leurs études soit en formation professionnelle ou au niveau collégial. En plus des différents critères d’évaluation, les résultats scolaires étaient aussi considérés.

Félicitations à ces deux élèves!

(Source : CSP)