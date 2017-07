Deux Bouchervillois aux Jeux du Canada, en aviron

Crédit photo : Diane Lapointe

Florence Morin, 17 ans, et Alexandre Ouellette, 19 ans, s’envoleront dans quelques heures vers Winnipeg pour participer aux Jeux du Canada, en aviron. Si espérer faire la finale et même monter sur le podium et revenir à la maison avec une médaille est leur objectif ultime, s’amuser et vivre cette expérience quasi unique demeurent pour eux une belle récompense.

Pour en arriver là, Florence et Alexandre, tous deux de Boucherville, n’ont en effet ménagé aucun effort. Ils s’entraînent depuis plus d’un an pour faire partie de l’équipe du Québec composée de 20 rameurs. On peut dire qu’ils en ont donné des coups d’aviron pour s’imposer car c’est finalement au début du mois qu’ils ont été sélectionnés.

Florence s’est d’abord initiée à l’aviron lorsqu’elle était toute petite alors qu’elle est inscrite dans des camps de jour de la Ville de Boucherville. Puis, vers l’âge de 15 ans, alors qu’elle ne savait trop quoi faire pour occuper ses temps libres durant la période estivale, elle suit le conseil de sa mère et se rend au club d’aviron de Boucherville. Elle attrape la piqûre et depuis, elle s’entraîne sérieusement presque quotidiennement.

Alexandre s’adonne à l’aviron depuis l’âge de 12 ans. D’abord pour le plaisir, car dit-il, il adore aller sur l’eau et aussi pour régler un petit problème de santé. «Je faisais de l’asthme et ma mère m’a suggéré la pratique de ce sport pour améliorer ma condition. En respirant l’air «marin», j’avoue que ça m’a aidé.»

Il y a un an, Alexandre et Florence ont commencé à intensifier leur entraînement en participant à différentes compétitions où ils ont été remarqués. Alexandre a notamment obtenu une quatrième position en skiff au championnat canadien qui se tenait en Colombie-Britannique en septembre 2016. Florence, quant à elle, est arrivée cinquième en quad.

Les deux athlètes ont ainsi fait leur entrée l’année dernière à l’Académie de Knowlton en espérant être choisis dans l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada. Ils s’entraînent à temps plein, à raison de trois fois par jour, quatre fois par semaine, sur le lac Brome. Autrement, lorsqu’ils sont à Boucherville, chaque matin, très tôt, ils sont sur le fleuve.

Aux Jeux du Canada, Alexandre participera dans le huit de pointe (8 rameurs avec chacun une rame) et dans le quad. Il a de bons espoirs de performer haut la rame et terminer dans la finale A. Florence compétitionnera dans la catégorie Double poids léger avec sa coéquipière Camille Paquet, de Sherbrooke.

Les deux athlètes coachés au niveau local par Christian Hardy Cardin adorent l’aviron. «Il n’y a aucun sport qui ressemble à celui-là», dit Alexandre, alors que Florence précise qu’il «est étonnant de voir comment on peut aller vite, seul(e), sur ce petit bateau». «C’est un sport qui nous amènent à constamment améliorer nos techniques et l’où on peut atteindre les sommets dans la trentaine», explique Alexandre. Un bel avenir est devant eux.