Deux athlètes féminines récompensées par des bourses

La patineuse Julianne Séguin et la judoka Catherine Beauchemin-Pinard figurent parmi les 39 étudiants-athlètes émérites récipiendaires de la récente édition du Programme de bourses Banque Nationale. Les deux jeunes Longueuilloises ont chacune reçu un chèque de 4000 $ issu de la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive de ce programme d’aide.

Âgée de 21 ans, Julianne Séguin est la vice-championne canadienne de patinage artistique en compagnie de son partenaire Charlie Bilodeau. Le couple a terminé en 9e place aux Jeux olympiques de Pyeongchang et au 4e rang au Trophée NHK, un Grand Prix de l’ISU. Après l’expérience olympique en Corée du Sud, le duo convoite un résultat parmi les cinq premiers aux mondiaux et une médaille aux prochains Jeux olympiques. Indécise quant au métier qu’elle aimerait occuper un jour, Julianne poursuit actuellement ses études en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit.

De son côté, Catherine Beauchemin-Pinard a remporté la médaille de bronze au Grand Prix de Tachkent, en Ouzbékistan et a terminé en 5e place au Grand Prix de La Haye, aux Pays-Bas. La jeune femme de 23 ans a adapté une grande partie de sa technique de judo après être passée de la catégorie des moins de 57 kg à celle des moins de 63 kg. Elle espère que son travail la mènera au podium de compétitions internationales, dont celui des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. D’ici là, elle se concentre sur ses études au certificat en comptabilité à l’Université du Québec à Montréal. Son objectif : devenir comptable professionnelle agréée.

« Depuis plus de 25 ans, la Banque Nationale s’associe à la Fondation d’athlète d’excellence pour épauler de jeunes athlètes dans leur cheminement académique et sportif. Au cours de cette période, plus de 360 étudiants-athlètes ont bénéficié d’un appui financier et je suis fier de constater que beaucoup d’autres jeunes pourront poursuivre leur objectif à la suite du renouvellement de notre entente avec la Fondation. Talent, discipline et détermination caractérisent les boursiers. Je les encourage à poursuivre dans cette voie », a mentionné le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon.