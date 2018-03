Deux athlètes de Longueuil appuyés par le Canadien

Crédit photo : (Mention de source : CHC – OSA Images)

Laurie Fontaine et Jérémie Biakabutuka font partie d’un groupe de 28 joueurs de hockey soutenus financièrement grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal, géré par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, en partenariat avec Hockey Québec et la Ligue midget AAA. Encore aux études, ces deux athlètes longueuillois ont chacun reçu une bourse de 1500 $ de la catégorie Soutien à la réussite académique afin de les appuyer dans la conciliation du sport et des études.

« L’organisation des Canadiens est à la fois heureuse et fière de perpétuer son engagement auprès de la Fondation de l’athlète d’excellence et d’encourager les jeunes joueurs et joueuses de hockey du Québec dans leur développement », a mentionné Geoff Molson, lors de la remise des bourses. Les Canadiens et la FAEQ ont reconduit leur partenariat en 2015 pour cinq années supplémentaires, ce qui totalise un investissement de 250 000 $ au total sur cette période pour la poursuite du programme qui s’étendra jusqu’en 2020.

« Être appuyé par le CH pour un étudiant-athlète ou une étudiante-athlète en hockey fait une réelle différence. La bourse est précieuse évidemment, mais le support est bien plus que monétaire. Les jeunes se sentent directement épaulés par leurs idoles et cet encouragement leur donne des ailes », signale de son côté le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon.

Âgée de 17 ans, Laurie Fontaine évolue comme défenseure pour les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit dans la ligue de hockey collégial féminin division 1. Elle a terminé sixième avec l’équipe du Québec au championnat canadien des moins de 18 ans. Inscrite en sciences humaines, profil individu, au cégep, elle a l’intention de poursuivre sa carrière sportive et ses études au niveau universitaire et devenir plus tard neuropsychologue.

Venant tout juste de fêter ses 16 ans, Jérémie Biakabutuka occupe le poste de défenseur pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, midget AAA. Il a compté 9 buts et réalisé 12 passes en 40 matchs à sa première saison avec son équipe. Il figure parmi les meilleurs espoirs en vue du repêchage 2018 de la LHJMQ. Pour l’heure, il étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Charles-Lemoyne.