Deux athlètes de l’école De Mortagne se distinguent aux Championnats canadiens Elite de judo

Crédit photo : CSP

En janvier dernier ont eu lieu les Championnats canadiens Elite de judo à Montréal. Cette compétition regroupe les huit meilleurs athlètes au Canada dans chaque catégorie. Deux élèves de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville se sont démarquées lors de cet événement. Il s’agit de Samia Boussarhane et Amira Bousbiat.

Samia Boussarhane, 5e secondaire, a remporté la médaille d’or et a terminé en première place dans la catégorie U-18 – 63 kg.

Amira Bousbiat, également en 5e secondaire, a quant à elle gagné deux médailles d’argent dans la catégorie des moins de 18 ans et des plus de 18 ans – 52 kg. En plus de participer dans sa catégorie (U-18), elle a pu se surclasser et participer dans la catégorie des O-18 (plus de 18 ans) étant donné son haut niveau de performance.

Félicitations à ces deux grandes athlètes!

(Source: CSP)