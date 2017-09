Deux athlètes de Boucherville récompensés par des bourses d’études

Crédit photo : (Mention de source : Hydro-Québec)

Le Programme de bourses Hydro-Québec au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) en est à sa 20e édition cette année. L’institution remet des montants d’argent à des étudiants afin de souligner leur réussite autant sur le plan sportif que pour leurs résultats scolaires. Parmi la cuvée 2017 de cette remise figurent deux résidents de Boucherville, Thierry Kirouac-Marcassa et Jacob Valois.

Âgé de 19 ans, Thierry Kirouac-Marcassa pratique le cyclisme sur route. Il a terminé en cinquième place à la poursuite individuelle de Guatemala cette année en plus d’avoir remporté une médaille de bronze au Championnat canadien U-23 sur route. Cet étudiant en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit compte entreprendre plus tard une carrière en comptabilité. À court terme, il vise à décrocher un titre canadien et à plus long terme à participer au tour de France. Ce jeune athlète vient de recevoir une bourse de 2000 $ de la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive.

Quant à Jacob Valois, il a mérité une médaillé d’argent au Championnat canadien junior 2017 de judo et s’est classé en première place au Championnat canadien Élite-8 senior 2017. Tout comme son confrère Thierry, Jacob est âgé de 19 ans et poursuit ses études en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit. Son choix de carrière n’est pas déterminé pour le moment. Hydro-Québec lui a remis une bourse de 4000 $ dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive.

« Le Programme de bourses Hydro-Québec a fait ses preuves depuis 20 ans et un nombre impressionnant d’olympiens, de paralympiens et de futurs leaders ont été appuyés par l’entreprise. Mis sur pied en 1997, ce programme soutient principalement des étudiants-athlètes identifiés Relève ou Élite, âgés en moyenne entre 11 et 22 ans, afin d’intervenir dès l’émergence de leur talent, bien avant qu’ils soient connus et reconnus. Hydro-Québec a appuyé plus de 400 étudiants-athlètes depuis les 20 dernières années.», a déclaré Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec .