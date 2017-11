Deux ambulances de plus afin de couvrir le corridor Varennes-Beloeil

Crédit photo : Archives

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, a annoncé le 27 novembre dernier un investissement de 28,2 M$ pour le rehaussement des services ambulanciers afin d’améliorer l’efficacité des services préhospitaliers d’urgence.

Le ministre a expliqué lors de son point de presse que 22 véhicules supplémentaires seront mis à la disposition de la population québécoise, ce qui représente 133 000 heures de service, et que neuf horaires de faction seront convertis en horaire à l’heure. En ce qui concerne plus précisément le corridor Varennes-Beloeil, deux ambulances viendront en renfort à l’effectif en place, soit un ajout de 7 509 heures de service.

Il a précisé que ces investissements s’ajoutent à l’annonce faite au mois d’octobre aux entreprises ambulancières de la conversion de douze horaires de faction en horaire à l’heure, soit un ajout de 9,6 M$. M. Barrette a souligné que le montant de 28,2 M$ permettra aussi d’implanter un système d’information plus efficace pour regrouper les données de tous les véhicules ambulanciers et faire des analyses approfondies.

« Au courant des derniers mois, nous avons fait des pas importants dans notre négociation avec les entreprises ambulancières. Nous avons aussi bonifié nos analyses des besoins en termes d’ambulances et de transformation d’horaire de faction en horaire à l’heure. Aujourd’hui, nous ajustons la prestation des services ambulanciers au regard des nouvelles analyses. Nous sommes confiants que ces ajouts permettront aux compagnies ambulancières d’en arriver à des ententes avec leurs employés. Des rencontres auront lieu dans les prochaines heures. Ce conflit a assez duré », a lancé le ministre.

Mort faute d’ambulance disponible…

Cette annonce survient quelques semaines après la mort par arrêt cardiaque d’un homme de Contrecoeur, faute d’ambulance disponible. Rappelons à ce sujet que le 14 novembre dernier, l’homme en question a senti de fortes douleurs à la poitrine et il a appelé le 9-1-1 afin de se rendre à l’hôpital d’urgence, mais il a dû attendre 33 minutes avant que les secours arrivent enfin, car aucune ambulance n’était disponible dans le secteur de Sorel-Tracy ou dans les territoires limitrophes. C’est de Saint-Bruno-de-Montarville que l’ambulance la plus proche a été dépêchée sur les lieux. À leur arrivée, il était en arrêt cardiorespiratoire…

Il faut savoir à ce sujet que le taux de survie d’une personne en arrêt cardiorespiratoire diminue de 7 % à 10 % à chaque minute qui s’écoule sans que cette personne ait accès à un défibrillateur…

La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTPQ-592), s’est alors dit inquiète du manque d’effectif dans le secteur, ajoutant que le système actuel de soins préhospitaliers d’urgence a laissé peu de chance à cet homme en tolérant le fait que des territoires entiers soient laissés sans couverture ambulancière suffisante pendant de longues périodes de temps.