Deux agressions sexuelles non reliées sur le territoire du SPAL

Deux agressions sexuelles non reliées ont été commises en moins de 24 heures sur le territoire du service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Un appel a été fait à la centrale d’urgence hier vers 21 h 30 pour une agression sexuelle sur la rue Dollard, à Longueuil. Le suspect aurait contacté la victime via les médias sociaux pour qu’elle vienne garder ses enfants.

Le suspect aurait forcé la victime âgée de 14 ans, hier vers 20 h 45, à avoir une relation sexuelle avec lui en la menaçant avec une arme blanche. La victime a été transportée dans un centre hospitalier pour faire une trousse médico-légale et recevoir les soins nécessaires à la suite de l’agression.

L’enquête a permis l’arrestation rapide d’un homme, résident de Longueuil, âgé de 24 ans.

Il est présentement rencontré par les enquêteurs et pourrait faire face aux accusations suivantes: Agression sexuelle armée; Contacts sexuels; Inciter à des contacts sexuels; Leurre d’enfant; Production de pornographie juvénile; Menaces de lésions; Séquestration; Enlèvement.

Le SPAL rappelle aux parents l’importance d’être vigilants face aux dangers de l’utilisation des médias sociaux par leurs enfants.

À Brossard

La seconde agression sexuelle est survenue aujourd’hui à Brossard vers 10 h dans une résidence de la rue Valcourt, à Brossard.

Le suspect a accosté une jeune femme de 17 ans qui marchait sur la rue Valcourt. Prétextant demander de l’aide, il a réussi à la convaincre de le suivre jusqu’à une maison non loin. Elle a été contrainte d’y entrer sous la menace ou s’est ensuite déroulé l’agression.

La victime aurait réussi à amadouer le suspect qui l’aurait ramené chez elle. Par la suite, un appel au 911 a été effectué.

Le suspect serait un homme à la peau blanche, âgé d’environ 30 ans, mesurant 1m75 ( 5’9’’), ayant les cheveux châtains rasés sur les côtés et les yeux bleus. Il portait un t-shirt noir ainsi qu’un pantalon de sport en coton gris au moment du crime. Il s’exprime en français.

La victime a été transportée dans un centre hospitalier afin d’y recevoir les soins nécessaires. Les enquêteurs tentent de localiser le suspect.