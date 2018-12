Des trucs pour contrer le vol dans les véhicules durant le temps des Fêtes

Durant le temps des Fêtes, les centres commerciaux sont plus achalandés. Les policiers, mandatés pour surveiller ces endroits, constatent une hausse de vols dans les véhicules. Les malfaiteurs s’intéressent beaucoup aux cadeaux de Noël, et achats du boxing day, particulièrement aux appareils électroniques, tels que les ordinateurs portables et les tablettes.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil veut rappeler aux automobilistes les principales règles de sécurité afin de contrer le vol à l’intérieur des véhicules.

Ce type de vol peut entraîner une hausse des primes d’assurances et causer des dommages matériels sans négliger les ennuis reliés au vol des objets. C’est en adoptant de simples petites habitudes que vous diminuerez les risques d’en être la cible.

Conseils de prévention :

• Remisez dans le coffre à gants ou le coffre arrière tout objet de valeur;

• Verrouillez toujours les portières;

• Assurez-vous que les vitres du véhicule soient bien fermées;

• Ne laissez pas le moteur en marche même si vous quittez pour quelques instants et gardez toujours vos clés avec vous.

Appareils électroniques :

• Lorsque vous dressez la liste des achats à effectuer dans un centre commercial, il est suggéré de procéder à vos achats de matériel électronique en dernier lieu ; ce qui vous évitera de laisser des objets de grande valeur dans votre véhicule pour une longue période.

Si vous devez néanmoins le faire, nous vous invitons à placer ces objets, tels que tablettes, téléphones intelligents et portables, dans le coffre à gant verrouillé ou dans le coffre arrière de votre véhicule, à l’abri des regards indiscrets.

Malgré le fait que personne ne soit à l’abri d’un vol, c’est en adoptant quotidiennement de petites habitudes de prévention que tous pourront profiter d’un environnement plus sécuritaire et ainsi diminuer le risque de victimisation de ce genre de délit. (Source : Communiqué SPAL)