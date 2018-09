Des réalisations d’une valeur de plus de 223,8 M$ pour le député sortant Stéphane Bergeron

Crédit photo : Courtoisie

C’est lors d’un événement protocolaire tenu à la nouvelle école primaire de Saint-Amable, le 4 septembre dernier, que le député sortant et candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Verchères, M. Stéphane Bergeron, a brossé un tableau fort positif du bilan de son cinquième mandat à l’Assemblée nationale du Québec. M. Bergeron a fait état des mesures entreprises et de ses nombreuses réalisations visant à améliorer la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens, de même qu’à favoriser le développement de chacune des municipalités qui composent la circonscription. « Ces réalisations, qui totalisent plus de 223,8 millions de dollars, sont le fruit du travail que les membres de mon équipe et moi-même, entre autres, avons effectué au cours du mandat 2014-2018 », a-t-il déclaré. Parmi ses accomplissements, on retrouve notamment :

Environnement et transports collectifs

• réalisation des stationnements incitatifs de Sainte-Julie, Varennes et Verchères;

• préservation de certains acquis locaux et régionaux dans le cadre de la réorganisation de la structure de gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine, dont la ligne #700 du CIT Sorel-Varennes et la gratuité de la desserte locale à Sainte-Julie.

Familles, loisirs et sports

• réalisation de la 3e glace de l’aréna de Sainte-Julie ;

• obtention d’une aide financière aux propriétaires de maisons lézardées à Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes;

• construction du bâtiment de services au parc Passe-Partout à Verchères et l’aménagement du centre communautaire de Calixa-Lavallée.

Santé et services sociaux

• maintien du Groupe de médecine familiale (GMF) Les Seigneuries;

• obtention de deux ambulances additionnelles pour le territoire Beloeil-Varennes;

• soutien d’institutions vouées au mieux-être des personnes handicapées (Centre de répit-dépannage Aux 4 Poches et Maison Véro et Louis).

Développement économique, tourisme, infrastructures municipales et transport routier

• création du pôle logistique et de la zone industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes;

• avancement et, dans certains cas, la finalisation de réseaux cyclables tels la Route Verte, à la piste cyclable Oka—Mont-Saint-Hilaire ou le projet Entre Deux-Rive, de même qu’à l’installation d’abribus;

• réalisation de projets structurants tels les usines de biométhanisation et de production de biocarburants ou encore à la création projetée du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie à Varennes.

Éducation, culture et services à la population

• construction de la nouvelle école primaire de Saint-Amable et la création d’une classe de maternelle 4 ans dans celle-ci et une autre à Contrecoeur;

• agrandissement, la rénovation et la modernisation de plusieurs écoles du territoire.

Proche de la population de la circonscription

« En observant ces résultats, nous prenons la mesure de tout ce qui a été réalisé au cours des quatre dernières années. Imaginez tout ce qui, sérieusement, pourra être fait, lorsque le Parti Québécois dotera à nouveau le Québec d’un État fort au service des gens! » d’ajouter Stéphane Bergeron. Toujours désireux d’être près des gens, M. Bergeron a précisé que son équipe et lui-même ont reçu des centaines de citoyennes et de citoyens voulant obtenir aide et conseils. « Représenter la population, c’est s’assurer que chaque dossier qui nous est soumis reçoive la même attention et fasse l’objet du même suivi assidu », de préciser le député sortant de Verchères.

Poursuivre sérieusement le travail amorcé

Fort de plusieurs années d’expérience à titre de député, M. Bergeron a confirmé vouloir poursuivre dans la même voie. « J’ai toujours tenu mordicus à travailler en partenariat avec notre milieu afin de respecter les demandes et les besoins des gens de chez nous. C’est bien évidemment ce que je compte continuer de faire lorsque mes concitoyennes et concitoyens m’accorderont une nouvelle fois leur confiance, le 1er octobre prochain », de conclure Stéphane Bergeron.

Lever du drapeau et don d’un ginkgo à la nouvelle école de Saint-Amable

Afin de souligner la rentrée dans la toute nouvelle école primaire de Saint-Amable, M. Bergeron a officiellement hissé le drapeau du Québec devant l’établissement. De plus, il a offert à l’école un ginkgo, un arbre dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui symbolise la naissance et la persévérance. « Le lien, d’une part, entre cette nouvelle école et la mission dont elle doit s’acquitter, et, d’autre part, les thèmes de la naissance et de la persévérance nous est apparu comme allant tout naturellement de soi, puisqu’il est question de l’éducation de nos jeunes, qui constituent la plus grande richesse de notre peuple, car ils en sont l’avenir », de conclure Stéphane Bergeron.