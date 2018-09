Des projets de 152 M$ sur 3 ans dans l’agglomération

L’ancien poste de police deviendra un centre de formation

Les dépenses en immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les villes de l’agglomération de Longueuil s’élèveront à environ 152 M$.

Pour les trois prochaines années, 65,5 M$ seront voués aux bâtiments; 39,6 M$ dédiés à l’amélioration des infrastructures, surtout celles liées à l’eau potable; 35,4 M$ pour l’acquisition d’équipements; et 12 M$ pour le développement de systèmes de gestion.

Au niveau des bâtiments, une somme de 3 M$ est consacrée à la transformation de l’ancien poste de police situé sur le chemin du Lac, à Boucherville. L’édifice servira de centre de formation pour les policiers qui n’auront ainsi plus à se rendre à l’Institut de police de Nicolet. Le bâtiment revampé comportera des salles de classe, des salles d’entraînement, une aire de repas, des espaces administratifs et des locaux de service.

La salle de tir et le centre de détention de débordement existants seront mis à niveau.

Un montant de 35,5 M$ est également prévu pour le centre de recyclage des matières organiques par biométhanisation et compostage, que ce soit pour la construction d’une usine dans l’arrondissement de Saint-Hubert, ou pour l’octroi d’un contrat de service à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne-sud (SÉMECS), à Varennes.

La construction d’une caserne et d’un centre d’entraînement à Brossard accapare 11,8 M$; 6 M$ sont consacrés à la construction de l’écocentre Payer dans l’arr. de Saint-Hubert; et 5,6 M$ pour la réalisation de la phase 3 des travaux de réfection du poste de police du boul. Curé-Poirier, dans l’arr. du Vieux-Longueuil.

Au niveau des équipements, 10,4 M$ serviront à l’acquisition de 169 véhicules pour le Service de police; et 23 M$ pour l’achat de 33 véhicules pour le Service de sécurité incendie.

À noter que les maires de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray, et de Brossard, Doreen Assaad, ont voté contre l’adoption du PTI.