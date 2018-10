Des prêts gratuits d’instruments de musique à la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie ne cesse de se diversifier et d’offrir à ses utilisateurs de nouveaux services, et le plus récent d’entre eux est pour le moins intéressant puisqu’on peut maintenant emprunter gratuitement un instrument de musique afin d’ouvrir toutes grandes les portes d’un univers des plus enrichissants!

Lors du lancement dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a rappelé que la bibliothèque est un lieu unique de savoir et de découvertes, un endroit qui permet de multiplier nos connaissances. Ce mandat bien rempli prend encore plus d’ampleur avec l’ajout du prêt d’instrument de musique, soit : banjo, batterie portative, bongo, clavier portatif, djembé, flûte traversière, glockenspiel, guitare acoustique, guitare basse, trompette et violon.

« Avec sa toute nouvelle politique culturelle, lancée en septembre dernier, la Ville réaffirme son désir de développer la vitalité culturelle locale et ce nouveau service en est un excellent exemple », a-t-elle précisé. Il est à noter que tous les instruments sont neufs et ce projet a nécessité un budget de départ d’environ 5 000 $.

À cette occasion, on a expliqué que le prêt sera octroyé pour une période de trois semaines aux usagers de 12 ans et plus et un maximum d’un instrument par famille sera permis à la fois. À chaque retour, les instruments seront inspectés et nettoyés par un professionnel pour permettre de les garder en bon état. Des tutoriels en ligne sont disponibles sur le site Web de la bibliothèque pour apprendre notamment à jouer et accorder son instrument.

La bibliothèque de Sainte-Julie serait la seule sur la Rive-Sud à offrir le prêt d’instrument de musique. À Montréal, huit succursales ont offert ce service et ce nombre est passé rapidement à douze établissements en près de deux ans, a souligné pour sa part la bibliothécaire en chef, Marie-Hélène Parent, qui a suivi de près l’expérience montréalaise.

Si ce service s’avère populaire, il est fort probable que la Ville bonifie son budget afin d’offrir plus d’instruments aux usagers. À ce sujet, il est pour le moins prometteur de souligner que, dès la fin de la conférence de presse à laquelle assistait par intérêt une citoyenne, celle-ci a emprunté dans les minutes suivantes une guitare avec l’espoir de raviver une flamme musicale qui avait pris naissance quand elle était plus jeune!

La bibliothèque est donc plus que jamais un lieu de découvertes!