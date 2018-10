Des personnages obscurs prennent place dans les toiles de Rose Élise Cialdella

Peintre autodidacte, Rose Élise Cialdella se consacre aux arts visuels à temps plein depuis 2013. Au cours des dernières années, elle a produit six expositions individuelles et a participé à sept collectives. Souhaitant faire connaître son travail aux gens de Boucherville et de la région, elle a rassemblé deux douzaines d’oeuvres de différents formats pour la nouvelle exposition présentée durant le mois d’octobre à la galerie Vincent-d’Indy.

Ses oeuvres mettent en scène des personnages flous, essentiellement des silhouettes, sur des fonds beiges rappelant des tapisseries. Les tons de terre, le noir et le blanc prédominent. Comme plusieurs artistes, cette peintre essaie de traduire son univers intérieur. Il s’agit en quelque sorte d’une recherche identitaire. Née au Québec de parents originaires du Piémont, région située au nord-ouest de l’Italie, Rose Élise Cialdella se connecte avec ses racines québécoises et sa fibre italienne pour exprimer ses émotions les plus profondes sur toile. L’influence familiale joue un rôle de premier plan dans sa démarche artistique.

Cette exposition a pour titre Triunfé, ce qui signifie triompher en piémontais. L’artiste décrit ses peintures comme de longs parcours entre sa tête et son coeur, entre la maternité de sa mère et la sienne, entre sa langue maternelle et celle de son pays natal.

Vernissage le dimanche 7 octobre, à 13 h.