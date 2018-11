Des pères Noël envahissent Boucherville

Pas moins de 610 pères Noël ont envahi le boulevard Marie-Victorin, à Boucherville, le samedi 24 novembre dernier. Le secteur, fermé à la circulation automobile, était complètement rouge, et cela, pour une bonne cause.

Il s’agissait de la 6e édition du Défi des pères Noël organisé par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Ce fut une édition record en termes de participation et d’argent récolté, a indiqué la coordonnatrice aux événements, Caroline Paiement.

L’événement bénéfice a permis d’amasser de 52 000 $. Il s’agit d’une supérieure de quelque 15 000 $ par rapport à l’année dernière. Grâce à ces fonds, l’hôpital pourra développer le programme «Bouge Plus Mange Mieux » qui organise des projets dont le but est la promotion des saines habitudes de vie.

L’équipe du service de chirurgie bariatrique de l’hôpital ne pouvait imaginer mieux comme événement : « Grâce à l’argent amassé, nous pouvons développer davantage les projets que nous offrons dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi nous pouvons contribuer financièrement à l’amélioration des habitudes de vie de nos patients opérés pour une chirurgie bariatrique. », a souligné Dr François Chagnon.

Ce défi aussi sportif que ludique s’adresse à toute la famille. On notait en effet la présence de 120 enfants déguisés en père Noël et qui ont pris part à la course de 1 km. Les participants avaient le choix également de marcher ou de courir sur des parcours de 2 km, 3.5 km, 5 km, et 10 km. La porte-parole de l’événement Tina Poitras, Olympienne, conférencière et formatrice était aussi présente afin d’encourager les participants ainsi qu’échanger avec eux. Cette année encore, la température était au rendez-vous et la vue sur le fleuve était superbe.