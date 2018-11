Des noms de nouvelles rues en hommage aux familles pionnières de Sainte-Julie

Quartier Lumicité

Les familles Bénard, Brunelle et Narbonne seront bientôt associées à des noms de rues. La Ville de Sainte-Julie a dévoilé mercredi dernier les nouvelles rues du secteur Lumicité, voisin du Club de golf de la Vallée du Richelieu.

« Nous profitons de ce développement domiciliaire pour rendre hommage aux familles pionnières de Sainte-Julie. Le conseil municipal a choisi cette thématique pour honorer les bâtisseurs de Sainte-Julie, sous la recommandation du Comité de toponymie », a souligné la mairesse Suzanne Roy.

Les noms de rues sont ceux de familles qui sont présentes à Sainte-Julie depuis les débuts (1831 et 1851) et qui ont grandement contribué à la vie agricole, économique, paroissiale et municipale de la ville.

Les rues Bénard, Brunelle et Narbonne ont ainsi été nommées en hommage à ces familles dont certains membres au sein de chacune d’elles ont occupé les fonctions de marguillier et de conseiller municipal, en plus d’avoir participé (pour des ancêtres des Brunelle) à la construction de la chapelle de la sacristie et du presbytère.

Deux artères importantes ont également été désignées : l’avenue des Bâtisseurs qui s’étend de la montée des Quarante-Deux au rang de la Vallée, et l’avenue des Pionniers qui s’étire du chemin du Golf à l’avenue des Bâtisseurs.

Un développement de 900 M$

« Le développement de ce secteur a été un travail de longue haleine », a précisé Mme Roy.

Ce n’est qu’après de nombreuses démarches officielles que le feu vert à la construction du secteur Lumicité a été donné en 2013. Il est situé près de la sortie 105 de l’autoroute 20 et du chemin du Golf, et comporte deux phases qui seront progressivement réalisées sur une période d’environ sept ans. Chacune d’elles prévoit la construction d’environ 600 unités d’habitation pour un investissement total projeté de quelque 900 M$. Les familles Simoneau et Pillenière sont à l’origine de ce projet dont se sont joints une poignée de constructeurs.

Un quartier novateur

L’ensemble du terrain est divisé en plusieurs sous-secteurs de développement, tous reliés par deux grandes voies de circulation publique qui traverseront le projet, le long desquelles une piste multifonctionnelle est prévue. Les citoyens pourront donc bénéficier d’espaces collectifs tels une piste multifonctionnelle et un parc-nature.

Le projet Lumicité est un concept tout inclus, sous la forme de projet intégré dont chaque boucle d’habitation sera gérée par un syndicat de propriété. Au total, ce sont une douzaine de milieux de vie qui se rattacheront aux deux voies de circulation principales du projet, soit l’avenue des Pionniers et l’avenue des Bâtisseurs.

D’autres rues viendront s’ajouter à la thématique retenue. Ces dernières seront annoncées au fur et à mesure de l’avancement du projet domiciliaire.