Des mentions d’excellence pour le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau

Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau est un ensemble de 16 guitaristes de 13 à 17 ans dirigé par madame Nathalie Lachance. Ces élèves font partie de l’option guitare et en plus, ils suivent un cours d’enrichissement après les heures de cours. Ces élèves ont obtenu la mention OR au Musicfest-Québec qui avait lieu à Montréal le 4 avril dernier. De plus, Olivier Boulianne, élève de 5e secondaire, a reçu un méritas musical pour s’être démarqué et pour son implication dans l’ensemble.

Le 7 avril dernier, les élèves du profil guitare ont participé au Jazzfest des jeunes du Québec à St-Hubert. Ils ont obtenu la mention OR à cette compétition provinciale grâce à une excellente performance.

Puis, le profil guitare a représenté notre école au concours du Choeur de la Montagne en avril dernier à Beloeil. Les élèves ont obtenu 87,8% pour leur performance et une mention argent. Le 22 avril dernier, les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont participé au festival Rhythms International à Québec et ils ont obtenu la plus haute distinction soit la mention «supérieur». Puis, le 20 mai, ils ont obtenu la note d’or ainsi que le premier prix au festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke avec une note de 92,5%. Leur prestation leur a valu une bourse de 75$.

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau remercient la Caisse Desjardins du Grand-Coteau, la ville de Sainte-Julie et sa mairesse madame Suzanne Roy, la Maison des jeunes de Sainte-Julie, l’école de musique À la Portée de Sainte-Julie ainsi que monsieur Marc Roy. Leurs importantes contributions ont servi à financer une partie de leurs projets. Merci aussi au personnel du complexe Julie-quilles, à Humeur et leur campagne de financement ainsi qu’à mesdames Line Desormeaux, Cathleen Le Breton et Ginette Tremblay. Puis, un gros merci aux parents pour leur implication tout au cours de l’année. Félicitations aux 16 guitaristes !

De plus, deux élèves du profil guitare se sont distingués lors de compétitions. Samuel Hinojosa (3e secondaire) et Olivier Boulianne (5e secondaire) ont participé au concours du Choeur de la Montagne le 7 avril dernier en formation : duo de guitares. Ils ont obtenu la note de 89% pour leur excellente performance et la mention argent. De plus, les juges leur ont donné le prix coup de coeur pour leur complicité musicale et une bourse de 200$. Olivier Boulianne a aussi participé au concours du Choeur de la Montagne en tant que guitariste soliste. Il a obtenu la note de 88% et une mention argent.

Puis, le duo de guitares, formé de Samuel Hinojosa et Olivier Boulianne, a remporté la mention « très grande distinction » avec une note de 89% au concours des solistes et petits ensembles de Victoriaville. L’événement a eu lieu le 13 avril dernier et les deux élèves ont obtenu une bourse de 50$ pour leur prestation. Félicitations à Olivier Boulianne et Samuel Hinojosa pour tout le travail accompli et l’excellence des résultats!

Le profil guitare est un cours d’enrichissement offert aux élèves de l’option guitare 2e, 3e, 4e et 5e secondaire et ce cours se donne après les heures de classe, à raison de 2 cours/semaine.