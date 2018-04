Des Julievillois champions du sauvetage sportif

Sainte-Julie s’impose plus que jamais dans le sauvetage sportif, un sport méconnu qui a pour objectif de sauver des vies. Encore cette année, trois sauveteurs et plusieurs jeunes élèves sont revenus des championnats québécois avec une belle récolte de médailles.

Les sauveteurs à la piscine de Sainte-Julie et membres de l’équipe Tsunami, du club Sauvetage sportif 30-Deux, sont non seulement performants, mais ils se démarquent particulièrement au Québec, puisque pour la deuxième année consécutive, ils ont été sacrés champions en sauvetage.

Aux championnats québécois qui se tenaient les 14 et 15 avril dernier au Complexe aquatique Mont-Tremblant, l’équipe Tsunami composée de Marie-Pier Anctil, François Houle, Maxime Chamberland et Julien Bergeron (ce dernier étant de Saint-Lambert), a remporté toutes les épreuves à l’exception de celle à la corde alors qu’elle n’avait pu se qualifier pour la finale.

Aux épreuves de premiers soins, de surveillance, au medley et au portage, l’équipe a décroché des médailles d’or.

Marie-Pier Anctil explique ces bons résultats par le fait que les membres de l’équipe « ont un bon coach, en la personne d’Alexandra Ladouceur, et qu’ils ont pratiqué beaucoup pour conserver leur titre de champions.»

Passionnée et convaincue de l’importance de cette discipline, elle précise que « le sauvetage sportif est un sport qui développe la débrouillardise, les connaissances de premiers soins et les habiletés natatoires». Elle et son collègue Maxime Chamberland enseignent d’ailleurs cette discipline aux jeunes de 8 à 15 ans.

L’équipe Tsunami a ainsi obtenu son laissez-passer pour les Championnats canadiens qui se dérouleront les 4 et 5 mai prochains à Milton, en Ontario.

Jeunes champions

Les jeunes élèves de ce sport de Sainte-Julie ont également excellé aux Championnats québécois de sauvetage sportif juniors qui se tenaient les 7 et 8 avril dernier à la piscine Sophie-Barat, à Montréal.

Les neuf jeunes sauveteurs participants (on appelle ainsi les élèves du cours de sauvetage junior) ont tous réussi à se qualifier pour une épreuve des finales.

Voici les résultats

Catégorie 10 ans et moins:

Ève-Marie Bell: 1re en priorité, 1re au remorquage, 2e à la corde, et 2e en surveillance (3e au cumulatif)

Pier-Alexis Bell: 8e au cumulatif

Catégorie 11-12 ans:

Émilie Tessier: 2e en priorité, 1re en portage, 3e au cumulatif

Annie-Pier Bell: 1re en priorité, 2e en portage, et 4e au cumulatif

Jade Brazeau: 3e en priorité, 2e à la corde, et 8e au cumulatif

Catégorie 13-15 ans:

Ariane Trudel et Vanessa Bélanger: 2e en priorité, et 3e au cumulatif

Hugo Drouin et Anne-Émilie Bell: 8e au cumulatif

Pour suivre le cours de sauvetage, le seul préalable est d’avoir terminé le niveau de natation junior 8 de la Croix-Rouge ou l’équivalent.