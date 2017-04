Des jeunes Varennois encouragés par le conseil municipal

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal de Varennes a rendu hommage à de jeunes citoyens qui se sont démarqués dans leur discipline sportive ou communautaire et qui ont reçu une bourse de Soutien à l’excellence de la Ville.

Cette contribution financière a pour but de venir en aide aux organismes et aux jeunes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats sportifs ou toutes autres activités qui contribuent à leur développement.

Les lauréats sont :

Emilio Jaimes Leclair, finaliste pour le Bol d’or lors de la finale provinciale du football collégial dans la division 1 du Collège André-Grasset, le 12 novembre 2016, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Représentée par Frédérique St-Jean, Anyssa Ibraim, Alexiane Marquis, Marie-Philippe Beauvais ainsi que leur entraîneur Louis-Frédérick Levasseur, l’équipe U18 F-AAA de l’Association de soccer de Varennes a obtenu la 5e place au Championnat nationaux des clubs U18 qui se déroulait à Toronto du 4 au 10 octobre 2016.

Alicia Pineault s’est méritée la 3e place lors du Défi Patinage Canada du 3 au 5 décembre 2016. Elle s’est aussi classée en 7e place au Championnat national de patinage artistique qui se déroulait du 18 au 21 janvier 2017.

Stéphanie Hamel, pour sa participation à un séminaire de développement économique en Coopération internationale qui aura lieu du 30 juin au 31 juillet prochain en Bolivie.

Étienne Hébert, pour ses exploits en ski de fond lors de la Coupe Québec Championnat de l’est du Canada qui se déroulait du 3 au 5 févier 2017. Il a obtenu l’or au sprint, l’or au 15 km classique, et l’argent à la poursuite 20 km. De plus, il s’est mérité le 13e meilleur temps au Championnat Mondial Junior qui avait lieu du 30 janvier au 5 février 2017 ainsi qu’une position au 17e rang à la finale des Championnats Canadiens du 18 au 25 mars 2017.

Antoine Hébert, également pour ses exploits en ski de fond lors de la Coupe Québec Championnat de l’est du Canada lors de laquelle il s’est classé 11e en finale, 8e au 15 km classique et 9e au 20 km poursuite. De plus, il a participé au Championnat canadiens de ski de fond / OPA FIS Continental Cup, du 16 au 19 février 2017.

Enfin, Béatrice Turcotte, double médaillée d’argent en judo (individuel et en équipe) dans le cadre des Jeux du Québec qui se tenaient à Alma.

« Au cours des dernières années, les élus ont posé des actions pour favoriser les modes de vie actifs et l’essor de la jeunesse varennoise. Ce soutien à l’excellence en est une preuve concrète », a déclaré le maire Martin Damphousse en félicitant chaleureusement les lauréats.