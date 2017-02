Des jeunes joueurs de football s’unissent pour vaincre un adversaire de taille : le cancer!

Crédit photo : Courtoisie

On connaît bien le Défi têtes rasées de Leucan, mais il y a aussi le Défi ski Leucan qui en est à sa 12e édition et dont l’une des porte-paroles cette année sera la jeune Verchèroise Charlie Provost.

L’événement aura lieu le samedi 11 mars prochain à Bromont, alors que les participants prendront d’assaut les pistes pour une durée de 10 heures. L’an dernier, plus de 465 000 $ ont été recueillis pour les enfants atteints de cancer et leur famille, portant ainsi à plus de 4,5 millions de dollars la somme amassée depuis le début de cet événement en 2006.

Dans le cadre de cette levée de fonds bien spéciale, les skieurs et planchistes de tous âges et de tous les niveaux sont invités à former leur équipe d’une à quatre personnes avec leurs amis, leur famille ou leurs collègues et à s’inscrire dans l’un des trois volets proposés. On compte une nouveauté cette année, c’est-à-dire le volet randonnée offert en inscription individuelle, proposant un nouveau parcours qui permettra facilement à tous de participer au Défi ski Leucan à pieds ou en raquette.

Cet événement donne souvent lieu à de belles histoires, comme celle des jeunes footballeurs de l’équipe Bantam des Barons de Saint-Bruno. Alors qu’ils étaient en route pour conquérir le prestigieux Ballon d’argent au Stade Percival-Molson de l’Université McGill à Montréal, en novembre 2015, l’un des joueurs apprenait avec émotion le diagnostic de cancer de sa petite sœur…

Cette nouvelle a évidemment bouleversé complètement la famille et a permis aux joueurs de prendre conscience de la fragilité de la vie, même s’ils sont jeunes. Dans un élan de compassion et de solidarité, Sacha Benoit, Charles-Antoine Bouchard et Charles Trudel, de Sainte-Julie, ainsi que Samuel Schanzenbach, de Saint-Basile, ont décidé de former une équipe et de participer au prochain Défi ski Leucan.

Leur prochain adversaire est de taille, mais, comme au football, chaque geste est important pour avancer sur le terrain et, ultimement, gagner la partie…

Pour plus d’information ou pour encourager l’équipe des Barons, visitez le www.defiski.com.

Un défi à la mémoire d’Edgar

En 2006, Serge Tremblay, également fondateur du Défi têtes rasées, et Jean-François Perreault ont décidé de mettre sur pied l’événement Défi ski 12 heures présenté par Ski Bromont. Lors de la préparation du premier événement, ils ont rencontré les parents d’Edgar Sirhan-Gibson qui luttait contre la maladie. Cette rencontre a été déterminante pour eux. Après la première édition, le comité organisateur, formé de Mia Sirhan, Thierry Gibson, Jocelyne Sirhan, Serge Tremblay et Jean-François Perreault, a voulu que la mémoire d’Edgar Sirhan-Gibson, décédé à l’âge de 18 mois, demeure. C’est ainsi que depuis, le Défi ski 12 h Leucan existe à la mémoire de cet enfant de Leucan.

La petite histoire d’Edgar (récit écrit par ses parents)

« Lorsqu’il est né, Edgar était parfait, il avait deux yeux, deux oreilles, deux bras, dix doigts, deux jambes, deux pieds et dix orteils. Bref, il avait tout pour mener une longue vie, remplie de belles expériences, comme vous et moi. Déjà, à sa naissance, nous nous voyions en train de skier avec lui, nous pensions à sa rentrée scolaire, à sa première petite amie, aux enfants qu’il aurait un jour, à son avenir. Tous ces rêves que nous avions pour lui furent interrompus le 23 août 2005 alors qu’il n’avait que onze mois. Cette journée-là, nous avons appris qu’Edgar était atteint d’un cancer. C’est là que nous avons compris que ce genre de drame n’arrivait pas qu’aux autres.

Les mois qui suivirent cette mauvaise nouvelle furent de plus en plus difficiles pour lui, pour nous aussi. Les médecins ont essayé tous les traitements qui existaient pour traiter son type de cancer… Malheureusement, à la grande déception des médecins et à notre profonde peine, ce n’était pas suffisant pour sauver sa vie. Le 18 mars 2006, à 18 mois seulement, Edgar est devenu un ange.

Voilà pourquoi il est important de donner des sous pour l’avancement de la science et pour le soutien des familles éprouvées. Quoique le domaine médical évolue sans cesse, les traitements, les équipements et les médicaments qui existent ne sont pas toujours suffisants pour soigner et sauver la vie de nos enfants.

5 $, 10 $, 20 $, 40 $, 100 $… Peu importe, donnez! Joignez-vous à nous, donnez selon vos moyens, demandez à votre famille, à vos amis et à vos collègues de donner pour le Défi ski Leucan et ensemble nous contribuerons à sauver des vies et à aider les familles éprouvées par le cancer infantile.

C’est à la mémoire d’Edgar que nous skierons tous encore cette année, bien sûr parce qu’il a été notre motivation afin de lancer le Défi ski Leucan, mais surtout afin d’offrir du soutien à toutes les familles qui, comme nous, sont confrontées à la très difficile épreuve qu’est le cancer pédiatrique. » (Mention de source : Défi ski Leucan)