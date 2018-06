Des hockeyeurs du Noir et Or champions du Triple Crown Montréal

Crédit photo : Alexandre Beaudoin

Ils célèbrent la Fête nationale à leur façon !

Sélectionnés dans l’équipe le Gouverneurs Sélects, des hockeyeurs du Noir et Or du programme Sport-études De Mortagne ont célébré la Fête nationale d’une bien belle façon. Leur formation a remporté le prestigieux tournoi triple Crown Montréal qui se tenait du 20 au 24 juin dernier au Sportplexe Pierrefonds.

Le Gouverneurs Sélects a obtenu neuf gains en autant de matchs, et est devenue la première équipe québécoise a gagné la triple couronne. La formation était composée de joueurs nés en 2006 et sélectionnés il y a un mois environ. Parmi ces joueurs qui représentent les meilleurs des équipes locales, on retrouve de la Rive-Sud, Marek Beaudoin et Gabriel D’Aigle, du Noir et Or De Mortagne, ainsi que Esteban Cinq-Mars et Zackary Deleau, du Collège Français Rive-Sud.

« Dans un marathon de neuf parties en cinq jours, les jeunes joueurs Pee Wee se sont frottés à des équipes du Minnesota, de l’Ontario, de la Saskatchewan, des provinces de l’Atlantique, de la Californie, de la Floride, de l’Est de l’Amérique du Nord, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Midwest américain pour un total de 24 équipes. Réputé comme étant le second tournoi le plus difficile à gagner après le Brick Invitationnal Hockey Tournament à Edmonton, aucune équipe du Québec ne s’était jamais rendue en finale de la Triple couronne Pee Wee majeure par le passé», a mentionné Alexandre Beaudoin, père d’un des hockeyeurs.

En finale, les Gouverneurs ont disposé de l’équipe East Coast Selects par la marque de 4 à 2 dans un match âprement disputé. Marek Beaudoin du Noir et Or a marqué deux buts.

« Pour Marek Beaudoin et Gabriel D’Aigle, il s’agit d’une saison de rêve, puisque les deux ont également réalisé l’exploit de soulever la Coupe Dodge plus tôt cette année avec le Noir et Or », a dit M. Beaudoin qui a de plus spécifié qu’un autre joueur du Noir et Or De Mortagne, Noah Laberge, a participé au tournoi avec une équipe américaine.