Des femmes d’ici finalistes au Gala Femmes d’influence en sport et activité physique

Une Bouchervilloise impliquée dans le patinage artistique depuis plusieurs années, Nicole Roch, est finaliste au Gala Femmes d’influence en sport et activité physique qui se tiendra le 10 mai prochain à Montréal. Une entraîneure du Club de natation Mustang, et une Longueuilloise sont également dans la course.

Pour cette 13e édition du Gala, pas moins de 45 candidatures représentant plus de 15 sports différents, issues d’une dizaine de régions du Québec ont été soumises pour que les femmes qui s’investissent dans le sport soient reconnues et honorées, ainsi que le travail colossal qu’elles accomplissent.

Mme Roch s’est dite agréablement surprise puisqu’elle ne savait pas que Patinage Québec avait soumis sa candidature. Elle est en nomination dans la catégorie Reconnaissance, aux côtés de Sophie Bédard en softball, de Longueuil, et de Diane Lachapelle, en nage synchronisée, de Pointe-Claire.

La grande influence de Nicole Roch en patinage synchronisé

Nicole Roch est impliquée dans les sports depuis 44 ans. Elle a fait ses débuts au Club de patinage artistique de Boucherville, et a occupé la présidence de l’organisme en 1981 et en 1982. Elle amorce en 1983 une carrière d’officiel

Membre du conseil d’administration de la Fédération de patinage artistique du Québec de 1985 à 1995, et de 2000 à 2002, elle est arbitre et contrôleur technique au niveau international dans cette discipline. Nicole Roch a fait partie du comité qui a créé de nouvelles catégories de patinage synchronisé « récréatives » afin de stimuler les clubs à initier leurs patineurs à ce sport, ce qui a permis le développement de cette discipline et de faire du Québec un leader. Elle a d’ailleurs présenté une motion au conseil d’administration de Patinage Canada pour faire du programme de patinage synchronisé une discipline au même titre que le simple, le couple et la danse sur glace. Cette motion a ensuite été adoptée par l’Union internationale de Patinage. Mme Roch a remporté plusieurs prix dont le Prix commémoratif Elizabeth Swan (niveau national), le Prix de l’officiel par excellence au Canada et la Médaille du 150e de la Confédération du Canada. Elle a été nommée, avec une autre juge de l’Ontario, première juge-arbitre mondiale en patinage synchronisé au Canada par l’Union internationale de patinage. Elle est intronisée au Temple de la renommée du patinage artistique du Québec en 2011, et est juge honoraire de Patinage Canada.

Sophie Bédard, une pionnière en softball

Toujours dans la catégorie Reconnaissance, la Longueuilloise Sophie Bédard a amorcé sa carrière d’administratrice bénévole en softball à seulement 17 ans et elle est toujours active 30 ans plus tard, que ce soit à titre de présidente de la fédération, membre du conseil d’administration, organisatrice de 24 événements internationaux, treize championnats canadiens et plusieurs autres événements notoires. Plusieurs programmes ont vu le jour grâce à son travail acharné. Elle a notamment fondé le programme d’excellence de la Fédération, le programme des équipes du Québec en balle rapide féminine et elle a été une des instigatrices des programmes Sport-études softball en balle rapide féminine. Elle a également appuyé le programme de développement des arbitres et aidé à structurer le volet masculin en balle rapide et en balle orthodoxe. Membre du Temple de la Renommée de Softball Québec depuis 2013, Softball Canada la considère comme une des plus grandes pionnières que le Québec ait connues au softball. Elle a été nommée « Bâtisseur par excellence » lors du Gala de Softball Québec en novembre 2016 pour l’ensemble de son œuvre.

Du waterpolo à Boucherville grâce à Daphnée Maurais

Daphnée est une athlète élite en waterpolo. Elle s’est notamment impliquée dans le programme provincial de sensibilisation aux sports aquatiques Tournée dans l’eau. De plus, son travail assidu tout au long de l’automne aura permis la mise en place d’un deuxième club de waterpolo en Montérégie en janvier 2018, à Boucherville, pour le Club Mustang. Le waterpolo est un sport méconnu et malheureusement associé à la robustesse. Afin de dissiper les préjugés associés à son sport et convaincre les résidents de Boucherville d’embarquer dans les nouvelles activités de waterpolo, Daphnée a investi ses samedis après-midi tout au long de l’automne afin de réaliser des activités d’initiation au waterpolo lors des bains libres. Elle a aussi organisé des kiosques d’information afin de rejoindre les résidents de Boucherville.

Ses efforts ont été récompensés en janvier lorsque le Club de natation Mustang a démarré ses premières activités de waterpolo. Ce dernier a d’ailleurs choisi Daphnée comme entraîneure pour leurs groupes de 14 à 18 ans et adultes. Elle s’est également distinguée en donnant son temps comme officiel afin d’assurer le bon déroulement des matchs de waterpolo dans différentes ligues et différentes catégories juvénile et sénior. Ajoutons qu’en plus de s’impliquer dans le waterpolo, Daphnée a également investi son temps au développement d’autres sports comme le soccer et le flag football, et ce, autant au niveau scolaire que municipal.