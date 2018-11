Des enfants autistes… lancent et comptent !

Du hockey adapté avec les Blitz de Varennes

De jeunes enfants vivant avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle ou légère se retrouvent régulièrement sur la glace pour jouer une partie de hockey. Garçons et filles peuvent depuis trois ans pratiquer ce sport à leur rythme, s’amuser et s’épanouir.

Trente hockeyeurs âgés de 6 à 17 ans évoluent avec les Blitz de Varennes, catégorie hockey adapté. Ils viennent de partout, de Varennes bien évidemment, mais aussi de Boucherville, de Sainte-Julie, de Saint-Amable, de Longueuil et de Montréal.

« Les entraînements et les exercices sont adaptés aux calibres des jeunes », mentionne Vicky Jolicoeur, qui a contribué au démarrage de cette catégorie qui fait partie de l’Association de hockey mineur de Varennes et donc des Blitz.

Les hockeyeurs sont répartis dans trois groupes, selon leur habileté. Dans le groupe trois (avancé), toutes les notions du hockey sont enseignées, soit la mise au jeu, les sorties et entrées de zone, les hors-jeu, ce qui n’est pas le cas pour les groupes un et deux. « C’est vraiment du hockey adapté à leur rythme d’apprentissage, à leurs besoins. Certains jeunes ont un ratio d’encadrement de un pour un », précise Mme Jolicoeur.

« Nous croyons que c’est le sport qui a pour vocation première de permettre aux enfants de vivre des succès à travers le dépassement et l’accomplissement. Un lieu adapté aux besoins des enfants est la première étape à franchir pour permettre à ceux ayant un TSA de vivre ces réussites », peut-on lire sur le site Web de cette organisation.

Certains enfants autistes peuvent jouer dans des équipes régulières, mais il arrive que rendus à un certain niveau de jeu, ils sont incapables, en raison de leur différence, de suivre la cadence, et les exigences. L’intégration est difficile, et « ça devient lourd », souligne Mme Jolicoeur. D’autres personnes ne peuvent s’y intégrer. Grâce au hockey adapté, ils peuvent jouer comme tous les jeunes.

Tous les bénévoles et parents impliqués dans cette aventure rêvent du jour ou chaque association locale de hockey aura sa catégorie « hockey adapté » afin de créer une ligue.

« Nos jeunes pourraient ainsi jouer tout près de leur domicile, plus souvent, et participer à plus de tournois », précise Mme Jolicoeur.

Le 25 novembre prochain, les Blitz de Varennes rencontreront à domicile les Lynx de Saint-Jean-sur-Richelieu, première équipe de hockey adapté à avoir été mise sur pied au Québec. Le public est invité à venir les encourager au SportPlex de l’énergie, de 10 h 15 à 20 h 15.

« Nous voulons mousser cet événement, car nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient s’impliquer dans leur municipalité pour développer des équipes de hockey adapté », conclut Mme Jolicoeur.